Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: números de la suerte y sigue estos tips

Llega el turno para los últimos tres signos del zodiaco. Toma nota, sobre todo los números de la suerte. El fin de año está encima y el azar también. Por supuesto, no descuides el plano emocional. Aunque van a salir avantes en la mayoría de circunstancias, cada uno debe tener los sentidos agudos, al igual que el análisis.

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

SAGITARIO

Qué buen mes para expandirte, abrir puertas que te traerán crecimiento a nivel individual. Las cosas van a fluir con facilidad, hay mucha confianza y alta autoestima. Si llega a surgir un inconveniente, este no será tan fuerte. Es el momento de trabajar la vulnerabilidad frente a tu familia.

Número de la suerte: 3429.

CAPRICORNIO

En el ámbito financiero, vivirás semanas estresantes. Piensas que el dinero no te alcanza, que estás restringido y eso te genera ansiedad y angustia. Eres muy minucioso con respecto a tu actividad productiva, y no está muy bien. Sin embargo, no podrás controlarlo todo. Manejar los conflictos que se presenten con asertividad será lo adecuado.

Número de la suerte: 5183.

ACUARIO

Contratiempos en el trabajo se pueden presentar, por eso es clave manejar con cautela situaciones adversas y posibles alteraciones en temas de salud. En cuanto a las relaciones de noviazgo, puedes estar inmerso en un vínculo tóxico. Realiza actividades para fortalecer tu autoestima.

Número de la suerte: 1983.

PISCIS

Es importante transformar, reestructurar la manera como vienes obteniendo tus recursos. No es buen tiempo para involucrarte en una relación de noviazgo, y si deseas realizar un nuevo proyecto es mejor esperar. Si quieres estudiar temas relacionados con la filosofía, la metafísica o la astrología, este será un excelente momento para hacerlo.

Número de la suerte: 3721.

Autor del texto: Daniel Daza.