Signos zodiacales: ¿Cómo son los nacidos el 20 de julio?

Algunos aún no saben a qué signo pertenecen y la astrología ayudó a definir a qué grupo pertenecen y qué personalidad podrían tener de manera general. Por ello, quienes nacieron el 20 de julio podrán saber a qué signo pertenecen.

Son 12 los signos que conforman el zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de ellos pertenecen a cierto signo dependiendo de la fecha de nacimiento.

¿Cuál es el signo de los nacidos el 20 de julio?

La fecha de nacimiento para los signos zodiacales es importante, pues puede determinar varias de sus características y los nacidos en este día, además de estar ligados con una fecha importante para Colombia, tienen características y defectos a resaltar.

Para quienes nacieron entre el 22 de junio al 21 de julio su signo es Cáncer. Si tu fecha de cumpleaños es anterior a esta mencionada serás Géminis y si es posterior serás Tauro.

A Cáncer el pasado le gusta para tener un vínculo emocional que une a personas, recordar lo que hubo antes, lugares y recuerdos que le hagan sentir emoción. Son los melodramáticos del zodiaco, y eso se les da bien, porque a sus amigos no les molesta esa característica. Además de formar lazos de amistad por varios años.

A cerca de las relaciones personales, los nacidos el 20 de julio, valoran la fidelidad y la lealtad por encima de todo. Son personas compasivos, saben escuchar, dar buenos consejos y ponerse en el lugar de los demás con facilidad, encontrarás en ellos a tu mejor amigo.

Las características que generalmente los destaca es “la lealtad, la sensualidad, la intuición, la creatividad, la necesidad de proteger a los seres queridos, la sensibilidad (aunque a primera vista no parezcan poseer esta virtud). Pero también, las personas de este signo son celosas, inseguras, desconfiadas y pueden ser introvertidas”, destaca el portal Los 40.com.

20 de julio: los defectos de quienes pertenecen al signo Cáncer

El signo de Cáncer es un signo de agua, y es el signo que representa la maternidad en el zodíaco. Esto los vuelve personas muy emocionales. Sin embargo, aunque esto es muy importante y valioso, la realidad es que muchas veces son algo desbordadas y manipuladoras. Se sienten algo necesitadas, les gusta hablar del pasado, ponerse nostálgicos, y pueden cargar con sentimientos de mucha melancolía, lo que puede ser pesado para una nueva relación.

Se guardan sus sentimientos y a veces no sabes qué les ocurre, pueden ser rencorosos, pero también, si se han trabajado, pueden tener un lado muy amable. Los astrólogos te aconsejan no caer en esas trampas, pero recordar que si te equivocas, estas personas no lo olvidarán, y te lo recordarán intensamente también.

Les gusta mucho agradar y recibir infinidad de halagos por parte de sus conocidos, se ofenden con facilidad. El signo cáncer se caracteriza por ser familiar, su hogar es su refugio familiar y un lugar para aislarse del caos y la tristeza.

