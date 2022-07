Signo zodiacal: ¿Cuáles son los signos menos atractivos?

Los signos zodiacales son muy útiles para saber más sobre nuestras características. Desde inteligencia, hasta belleza y sensualidad. Los signos pueden ayudarnos a descifra nuestras mejores cualidades y nuestros peores defectos.

Te puede interesar: 3 signos zodiacales que son los más abundantes ¡Conócelos!

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La belleza del zodiaco la brinda el planeta Venus. Sin embargo, no todos los signos zodiacales son regidos por este planeta y no gozan de un encanto extra. ¿Quieres saber quiénes son los signos menos bellos?

Signos zodiacales menos bellos

Esta lista no solo se trata del físico, sino también de ciertas características de la personalidad que hacen que no sean tan agradables, generando sentimientos negativos a su alrededor. Según el medio argentino Crónica, estos serían los menos atractivos.

Leo

En primer lugar podemos señalar a los leoninos. “Este no suelen ser cómo el signo de Acuario de encantador: su arrogancia y sus celos les hace volverse muy feos por dentro. Cuando este signo comete un error, es raro escucharlo pedir perdón. Es más, intentan derribar al que arremete contra ellos. Los de Leo también se caracterizan por tener menos virtudes físicas que el resto de los signos del zodiaco”, destaca el medio señalado.

Aunque tienen un gran corazón, las personas del signo Leo también suelen ser vanidosas y tienen un ego importante.

Acuario

A diferencia de los demás, la belleza no es su rasgo más fuerte. “Tiene poco encanto; sin embargo, se destaca por su determinación y esfuerzo para lograr aquello que se propone. Igualmente, no se destacan por tener las mejores habilidades sociales pues suelen ser un poco imprudentes”.

Los acuarios son personas desprendidas, frías y por lo tanto cuando se dan cuentan que la persona no les copia como debe ser, pues son los primeros en desaparecer, esto también los hace parte de esta lista.

Virgo

Los Virgo al igual que Acurio no se destacan por ser los más atractivos del zodiaco. “Cuando algo le parece inadecuado, no tienen reparos en hacer sentir o mirar mal al responsable. Esta actitud lo termina convirtiendo en un signo poco atractivo, ya que tienden a exigir demasiado a todos los que lo rodean y a veces ellos mismo no cumplen con las expectativas”.

En ocasiones las personas de este signo suelen ser muy perezosas y más si algo no les gusta, una característica que para muchos no es nada agradable a la hora de emprender un proyecto.

Capricornio

El signo de Capricornio suele representar a personas y con malos sentimientos hacia los demás. “Tiene un manto de maldad que los cubren y no les importa que sea evidente. Se trata entonces de un signo que puede resultar algo feo tanto por fuera como por dentro”.

Los capricornio son tercos y creen que siempre están en lo correcto, y tienden a ser muy pesimistas, con el agravante de que no lo notan, solo creen y defenderán hasta la muerte que son “realistas” del amor y del futuro.