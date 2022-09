Signos zodiacales: Este es el lado oscuro de Capricornio, un signo de tierra

Las personas del signo Capricornio son fiables y cuentan con una cualidad especial, son pacientes y persistentes para avanzar hacia sus objetivos y su capacidad para gestionar grupos de trabajo es asombrosa.

Se desesperan con la honradez y si están con personas poco disciplinadas. En ocasiones son criticados por tener una ambición desmedida, así como la falta de escrúpulos para alcanzar sus propias metas.

Capricornio: sus características

Se dice que son el signo sabio que reconoce y valora lo necesario de lo que no lo es. Los capricornianos tienen un instinto especial para ser cuidadoso con sus amigos y familiares.

Los nativos de Capricornio siempre buscarán salir ganando en las discusiones y en cualquier situación que le toque afrontar”, destaca el medio argentino Los Andes.

Otra característica por las que se les consideran “tóxicos” es que se les dificulta la convivencia ya que “apelan al lado negativo de las cosas mientras que son apáticos y pueden generar hartazgo en quienes comparten momentos con ellos”.

CAPRICORNIO: En su trabajo seguirá -no hay de otra- oponiéndose a la terquedad ¿Cómo se pueden negar los hechos que son evidencia plena y seguir defendiendo la falsedad de que todo está bien, nada se derrumba? Foto: Cortesía

Los capricornianos son orgullosos, exagerados y dramáticos, por lo que suelen caer mal.

“Son bastante manipuladores y sus impulsos los meten constantemente en problemas. La ira los ciega a pesar de que terminan reconociendo sus errores y piden disculpas”, señaló el medio mencionado.

El lado oscuro de Capricornio

Lo explicado por la web de astrología Horóscopo Negro, en cuanto al amor es un signo que en algunas ocasiones le cuesta entablar relaciones, sobre todo con el sexo opuesto, así que, si quiere que las cosas resulten bien, se necesitará de mucha dedicación.

Querido Capricornio “no te salvas de una gran lista de adjetivos cuando tu lado oscuro se muestra, empezando porque puedes llegar a ser mezquino, avaricioso, ambicioso, negativo, frío, rencoroso y pesimista. Si, esta es tu peor cara”.

La web también destaca que tu capricornio “no te mostrarás débil ante nadie, es más, utilizarás tu cabeza fría antes que tu corazón cálido. Lo haces para protegerte del daño que puedan causarte. Tienes demasiada energía y terquedad para convencer a los demás de que tu camino es el correcto y de que deben seguirte”.

“Eres demasiado metódico, exacto, preciso, y no cambias. Odias que sean impuntuales contigo y los tratos a medias. Para ti, no hay matices de grises, o se hace o no se hace, o te cae mal o te cae bien, o blanco o negro. Tienes rutinas establecidas en tu vida que no vas a modificar, porque en realidad te vas bastante bien, aunque a veces seas preso de la monotonía”, destacó.

Algo importante es que cuando quieres ser malo, lo eres, pero siempre lo haces de forma que nadie sepa que has sido tú. “No te gusta tener enemigos, así que pones las trampas a los demás sin que nadie sepa que fuiste tú, no hay socios, ni compinches ni camaradas cuando actúas. Lo llevas en secreto hasta la muerte. Así, jamás pueden descubrirte, estás limpio y no existe prueba alguna en tu contra”.