Signos zodiacales: Lo mejor y lo peor de Capricornio

Las personas nacidas entre el 21 de diciembre al 19 de enero son del signo Capricornio, uno que como todos, tiene rasgos positivos y negativos.

Los Capricornio son regidos por Saturno, el planeta que representa la disciplina, las estructuras y el karma, por eso, según el astrólogo José Castillo, “su carácter es el más ambicioso y enfocado a las metas, principalmente, aquellas asociadas a la carrera… y representa las metas, ambiciones, la voluntad de crecer, perseverancia, el estatus y el éxito que deseamos obtener a lo largo de la vida”.

Lo más positivo de Capricornio

De acuerdo con los astrologos del portal The Horoscope, los Capricornio están altamente motivados por el éxito y como son un signo de tierra, por lo general el triunfo tiene que ver con lo material y con metas claras y objetivas. Son independientes, organizados y buenos para planear un proyecto. No renuncia fácilmente a sus objetivos y además, es paciente, trabaja arduamente por sus metas, ahorra, es confiable, y muy enfocado en sus objetivos. Son personas con una alta capacidad de planear cada detalle de lo que desean que suceda, y son alguien que cualquiera quisiera tener en su equipo de trabajo para organizar y aterrizar sus ideas.

Lo más negativo de Capricornio

Como es meticuloso y perfeccionista, Capricornio puede llegar a obsesionarse con el éxito y con su propia manera de hacer las cosas. Pueden ser difíciles de convencer y algo tercos, hasta descuidar sus relaciones personales, suele concentrarse solo en una cosa y si no ha terminado la primera no comienza otra nueva hasta que termine, por eso, procura no dejar proyectos pendientes, pero si su perfeccionismo se exacerba, puede llegar a no terminar nada. Tiende a ser controlador y autoritario, y algo rencorosos. Esperan demasiado de los demás y de ellos mismos, así que cuando no obtienen los resultados que querían, pueden llegar a obsesionarse y desilusionarse de ellos mismos y de los otros hasta la tristeza. Les cuesta superar sus decepciones.

