¿Víctimas de traición? Aries y más signos que deben tener cuidado el resto del mes

Salud: Aunque eres fuerte para recuperarte de los golpes de la vida, evita confiar en quienes no tienen experiencia para aconsejarte. No sigas tendencias sin antes consultar con un especialista, ya que un mal consejo podría afectarte.

Amor: Tu pareja o alguien cercano podría sorprenderse con la intensidad de tus emociones. Si hay alguien que no está preparado para ver todas tus facetas, tal vez no es la persona indicada. No temas cuestionar sus intenciones.