bROTHERS iN bAND trae a Bogotá un gran tributo a dIRE sTRAITS

Los fanáticos de dIRE sTRAITS en Colombia están a punto de vivir una experiencia inolvidable con la llegada de bROTHERS iN bAND a Bogotá. Este reconocido tributo internacional aterriza en el Teatro Astor Plaza el próximo domingo 15 de junio con su aclamado show “The Very Best of dIRE sTRAITS”.

Un tributo que ha conquistado Europa

bROTHERS iN bAND ha recorrido algunos de los escenarios más importantes de Europa, llevando su homenaje a dIRE sTRAITS a Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Luxemburgo, Andorra y España. Su atención al detalle y la fidelidad en la interpretación han consolidado a la banda como uno de los tributos más reconocidos y longevos del continente.

Un viaje musical en el tiempo

El espectáculo transporta al público a través de un recorrido por la trayectoria de dIRE sTRAITS, reviviendo los éxitos que marcaron generaciones. La magia de este tributo radica en la impresionante interpretación de Ángelo Fumarola, quien logra capturar la esencia de Mark Knopfler no solo con su voz, sino también con su gestualidad, postura y destreza en la guitarra. Fumarola reproduce con maestría la sensibilidad y velocidad que caracterizaron al legendario músico británico.

Un repertorio imperdible

“The Very Best of dIRE sTRAITS” ofrece un recorrido por lo mejor de la discografía de la banda británica, abarcando desde su fundación en 1977 hasta su disolución en los años 90. Durante más de dos horas, los asistentes podrán disfrutar de clásicos inolvidables como:

Sultans of Swing

Money For Nothing

Romeo & Juliet

Telegraph Road

Tunnel of Love

Lady Writer

Además, también habrá espacio para joyas menos conocidas, como News, Why Worry, One World y It Never Rains.

bROTHERS iN bAND no solo revive el sonido de dIRE sTRAITS con una calidad impresionante, sino que también ofrece una puesta en escena que transporta al público a la época dorada de la banda británica. La combinación de talento, pasión y fidelidad hace de este show una cita obligada para todos los amantes de la música de los años 80 y 90.