Shakira y un enigma imposible: ¿Alguien que me explique qué le vio a Gerard Piqué?

Durante su visita a Valencia, Gerard Piqué sólo permitió que lo fotografiaran. Foto: Getty

El día que la humanidad conquiste a Marte, seguramente los primeros elementos que llegarán al planeta rojo de nuestro país serán el café, una novela de Gabriel García Márquez y se escuchará el tema de turno de Shakira.

Difícil saber si seremos testigos de tremendo momento. Ni siquiera quiero pensar en el primer colombiano que pisará Marte; si Gabo estuviera vivo debería ser él o la misma Shakira para que brinde un show de su categoría, con canción, música y baile que deleiten a los primeros colonos.

A veces quisiera ser extranjero para poder dimensionar mejor la genialidad de estos dos colombianos. Cuesta creer que “en el país del Sagrado Corazón” haya habido espacio para parir a dos genios que a donde vayan paralizan el tráfico.

¿Qué sería de Colombia sin ellos? Quizás seguiría a merced del legado de Pablo Escobar y el Cartel de Cali. Los genios son accidentes y doy gracias a la suerte porque ambos (Gabo y Shakira) nacieron aquí.

De Gabriel se seguirá hablando en varios siglos, como lo hacemos hoy de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. No sé si pueda hacer el mismo pronóstico con Shakira, mi bola de cristal arroja que en un siglo sus temas se oirán como actualmente se degusta un tango, nada más.

Al margen de lo que suceda con estos clásicos, debería ser política nacional cuidar sus obras. Lo escribo esencialmente por Shakira, que vive un infierno por su separación de un futbolista que la conquistó hace una década.

¿Alguien me puede explicar qué le vio la barranquillera a este excelente deportista? La belleza está en los ojos de quien lo mire, de ahí no me puedo pegar, aunque subjetivamente Piqué se me hace guapo y espigado. Nada más.

En redes sociales, cuando las agitaba, el futbolista lanzaba bromas pueriles. En entrevistas con los medios de comunicación no es un Jorge Valdano. Tampoco tiene madera para convertirse en un Joseph Guardiola…Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Qué tiene Piqué, además de sus habilidades técnicas, tácticas y de su tino para los negocios, para haber seducido a la artista?

Solo espero que la pesadilla termine para la barranquillera. Shakira es nuestra embajadora por excelencia y no es justo el maltrato que está recibiendo de parte de fans y periodistas.

Ojalá pronto pase la página de su separación, no me importa que el enigma de qué le vio a Gerard Piqué se quede sin resolver. Necesitamos a Shakira sana de la mente y del corazón para que su música nunca deje de florecer.

Autor de la columna: Alberto Ochoa Mackenzie.