¿Cómo perder el miedo a hablar en público?

Hablar en público es una de las habilidades más valoradas en el mundo profesional y personal. Sin embargo, para millones de personas, esta experiencia genera un temor comparable al miedo a la muerte. Afortunadamente, el periodista, profesor, conferencista y escritor Germán Díaz Sossa, reconocido con los prestigiosos premios internacionales Rey de España y Ortega y Gasset, asegura que es posible superar este miedo en más de un 95% con una asesoría de menos de dos horas.

Con más de 40 años de experiencia, Díaz Sossa ha capacitado a más de 37.000 personas en diez países a través de seminarios, talleres y asesorías personalizadas. Sus conferencias han impactado a más de un millón de personas en el mundo, consolidándose como una autoridad en el arte de la oratoria.

Claves para hablar en público con seguridad

El experto destaca que la oratoria no es un don innato, sino una habilidad que se desarrolla con técnicas efectivas. “Para hablar bien en público no se necesita valentía, sino el dominio de técnicas y trucos que enseñamos a nuestros alumnos. Los oradores no nacen; nosotros los hacemos”, afirma Díaz Sossa. Entre sus principales recomendaciones están:

Hablar solo de lo que se conoce y estar bien preparado.

No enfocarse en uno mismo ni en el público, sino en el mensaje.

Aplicar la enseñanza del psicólogo William James: “Cuando sienta temor, finja valor”.

No memorizar palabras, sino comprender bien las ideas y hechos a transmitir.

Hablar con fuerza y claridad para captar la atención, y hacer pausas estratégicas para generar impacto.