10 consejos para tener una buena relación con tu gato

A los felinos no es tan común verlos expresar sus emociones o sentimientos hacia ti pero no significa que no te quieran.

Ellos tienen una manera muy diferente a la de los perros de mostrar cuánto te aman y por eso debes aprender su lenguaje.

También existen cosas que les molesta mucho y que debes evitar si no quieres empezar con el pie izquierdo con tu gato.

Aquí te tenemos 10 consejos para tener en cuenta y tener una buena relación con tu minino.

Evita utilizar tus manos o pies para jugar con tu gato. La recomendación es que siempre lo hagas con sus juguetes si quieres cuidarte pues podrían morderte o aruñarte.

No tires el juguete hacia su cuerpo y en cambio tíralo a una distancia que el gato pueda correr y cazarlo.

La educación de tu gato no se debe basar en los golpes o gritos pues con esto solo conseguirás que te coja miedo o se defienda.

No le persigas, no le grites y no lo mires fijamente si lo que estás buscando es que venga hacia ti. Los gatos suelen acercarse a la persona más tranquila.

Si quieres acariciarlo o darle cariño no lo arrincones porque se asustará.

Evita aprovecharte cuando tu gato duerme para molestarlo porque para ellos el descanso es sagrado.

No interrumpas a tu gato si se encuentra haciendo sus necesidades. Esto le puede generar traumas y hacer que deje de usar su arenera.

No le molestes o tires de su cola. Los gatos se comunican con ella se comunican y por eso es súper delicada.

Los gatos aman que rasques su zona delante y detrás de las orejas y debajo del mentón. Inténtalo y seguro le encantará.

No lo levantes por la piel del cuello sobre todo si es adulto pues esto les molesto mucho.

