3 cosas en las que se fijan los hombres para tener un encuentro sexual Foto: Pixabay

La empresa británica de lencería Bluebella realizó una investigación para dejarle saber a las personas quiénes son los que más se preparan para tener un encuentro sexual.

Puedes leer: Sexualidad: ¿cuáles son los beneficios de hacer el amor con el periodo menstrual?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En esta se demostró que la primera vez del encuentro siempre causa algo de pena, dudas y ciertos temores con la persona.

Dice también que puede tonarse un poco incómoda si no existe química entre las personas y que para algunos las inseguridades pueden ganarle al deseo.

Son las mujeres las que más tardan en prepararse para tener relaciones por primera vez con un hombre, en promedio dedican 6 horas para estar listas.

Muchas de ellas suelen darle gran importancia a los detalles y aspectos que para los hombres no son necesarios.

¿Quieres saber en qué se fijan los hombres para estar con una mujer? Te contamos.

3 cosas en las que se fijan los hombres para tener un encuentro sexual

3. La mirada de la mujer

No hay nada que le guste más a un hombre que sostener la mirada con la persona que le gusta. Esto hace que se estimulen sus sentidos antes de tener el encuentro sexual.

No te excedas con preguntas como ¿estoy gorda? ¿será que le gusta mi cuerpo? ¿y si no le gusto?. Muéstrate como una mujer segura pero no muy exigente, esto ayudará a fortalecer la confianza en la relación.

Ten en cuenta que a medida que pase el tiempo esas preguntas desaparecerán y aprenderán a conocer mutuamente.

Te sugerimos: En el amor, ¡qué te extrañe! 5 consejos para que no deje de pensar en ti

2. La iniciativa de la mujer

Una de las cosas en las que se fijan los hombres para tener un encuentro sexual con una mujer es que sea ella quien tenga la iniciativa.

No dejes que la vergüenza o el ¿qué pensará de mí? te gane y arriésgate, a la mayoría de los hombres les gusta que su pareja tenga el mando durante el sexo.

Si lo que quieres es sorprenderlo puedes poner a volar su imaginación y hacer juegos previos al encuentro o usar técnicas sexuales.

1. La seguridad de la mujer

Nada como una mujer segura, esto es lo más atractivo para los hombres.

Si estás en el encuentro sexual, déjate llevar y disfruta de lo que pase. Para los hombres una de las cosas en las que se fijan es cuando cae la ropa.

¿Por qué? Porque con esta acción se dan cuenta si estás cómoda o si por el contrario te sientes insegura, y de ser así, se sentirán un poco indispuestos y la relación no será igual de placentera.

Leer también: Los extraños gustos sexuales de Will Smith y otros famosos de Hollywood