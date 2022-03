Los extraños gustos sexuales de Will Smith y otros famosos de Hollywood

Detalles sexuales de los famosos. Foto: Pixabay

Muchos actores, actrices, cantantes y más personalidades del espectáculo, han sido por mucho tiempo un referente de belleza y sensualidad en el gremio. El físico, el rostro, el cuerpo e incluso la voz, son características en las que muchos seguidores se fijan a la hora de interesase por un artista.

Entre los detalles de los que se conoce muy poco están los sexuales. No obstante, algunas personalidades de la élite internacional han decidido tocar el tema:

Will Smith

El actor se refirió a su intimidad en su libro de memorias ‘Will’. Allí, hizo algunas revelaciones que despertaron la atención de sus seguidores e incluso de los medios.

El protagonista de ‘Hombres de negro’, aseguró que luego de una ruptura con una pareja, decidió probar “los remedios homeopáticos y las relaciones sexuales desenfrenadas”.

Igualmente señaló “tuve relaciones sexuales con tantas mujeres, y fue tan constitucionalmente desagradable hasta el fondo de mi ser, que desarrollé una reacción psicosomática al tener un orgasmo”.

Angelina Jolie

La actriz habló hace unos años sobre sus experiencias con el sexo. A raíz de su innegable belleza y del símbolo sexual en el que se convirtió, señaló que desde muy pequeña su curiosidad se despertó y eso le trajo “muchos problemas”.

Dijo que en el colegio llegó a inventarse un juego para darse besos con sus compañeros: “Era muy sexual en el jardín. Creé un juego en el que besaba a los niños y les pasaba mis piojos”, relató en entrevista con la revista ‘OK!’.

La protagonista de ‘Maléfica’ aseguró que “el sexo y las emociones no se sentían lo suficiente. Ya no era una niña. En un momento, por querer sentirme más cerca de mi novio, agarré un cuchillo y lo corté. Él también me cortó. Son cosas que se quedan pero no digo que lo siga practicando”.

Scarlett Johansson

Con su personaje de ‘Black Widow’, la superheroína de ‘Marvel’ aumentó más seguidores en todo el mundo. A pesar de tener un gusto y un interés grande por mantener su vida privada fuera del ojo público, en 2007 habló con la revista ‘Playboy’ y se refirió a ciertos gustos.

La actriz dijo estar a favor de las relaciones abiertas. “Creo que la idea del matrimonio es muy romántica; es una idea hermosa y en la práctica puede ser algo muy bello”, aseguró.

Igualmente dijo “no creo que sea natural ser una persona monógama. (…) Es algo por lo que tengo mucho respeto y en lo que he participado, pero creo que definitivamente va en contra del instinto de mirar más allá”, comentó en aquel momento.

Justin Bieber

En 2019, el cantante canadiense le reveló a la revista Vogue, que durante su carrera ha tenido excesos con la droga de los cuales no se enorgullece.

“Hice cosas de las que estoy avergonzado, fui súper promiscuo. (…) Creo que hubo momentos en los que mis escoltas (entraban a la habitación) para verificar mi pulso y ver si todavía respiraba”, señaló.

También dijo que tenía “un problema legítimo con el sexo” y por ello decidió practicar el celibato por más de un año hasta que conoció a su actual esposa. “Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien, porque carecen de autoestima”.

David Beckham

Según la revelado por la revista ‘Sfgate’, el exjugador de Real Madrid y Manchester United decidió regalarle a su esposa un juguete sexual de 1.8 millones de dólares en 2004.

De acuerdo a lo señalado por el medio, este elemento llevaba consigo varias excentricidades, ya que justo en la base tenía incrustarle de diez quilates y venía con un collar de diamantes. En ese momento, el juguete hacía parte de los diez que había diseñado el empresario Peter Stringfellow.