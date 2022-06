4 tips para escoger mejor el aguacate y saber si está listo para comer Foto: Óscar Pérez

El aguacate es uno de los alimentos más populares, por su sabor, pero también por sus excelentes beneficios para la salud.

Este excelente acompañamiento de nuestras comidas aporta grasas saludables Omega 3, que ayuda a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) en la sangre. Además, aporta fibra, mejora la digestión y ayuda a bajar de peso de manera saludable.

¿Pero quién no ha tenido en sus manos un aguacate sin saber si está maduro o perfecto para comer el mismo día? Muchas veces, necesitamos asesorarnos y preguntar en el mercado o la tienda cuando no estamos seguros. Pero escoger un buen aguacate es fácil si conoces algunos trucos.

Aquí te compartimos algunos tips para elegir el mejor aguacate y tener uno listo para el almuerzo o la comida y no abrirlo y perderlo porque esté demasiado verde o muy maduro.

La próxima vez que vayas al mercado será muy fácil y podrás calcular suficiente para saber si lo puedes usar en ensaladas, smoothies, tortas o tacos. Así, podrás escoger un un aguacate para comer ese mismo día, si lo quieres para después, lo mejor es que compres alguno que esté duro y muy verde aún, para darle tiempo a que se ponga a punto.

Cómo elegir un buen aguacate sin abrirlo

1. Revisa la cáscara

Fíjate en que no tenga manchas la cáscara ni puntos de color. Los aguacates tienen un brillo natural, especialmente los grandes. Los hass, los más pequeños, tienen una textura más corrugada pero también deberían tener la cáscara sin imperfecciones, debe estar muy oscura, casi negra, y ligeramente rugosa.

2. Presiona levemente

Si te encuentras con una consistencia no muy dura ni tan blanda, es el ideal. Esta es una más obvias e intuitivas pero igualmente importantes a la hora de elegir un aguacate. No todos saben que debe ser tanto en la punta como en la parte más gruesa del aguacate, debe ser firme, pero ceder a la presión. Si no cede, tendrás un aguacate muy duro y le falta madurar.

3. Intenta retirar el pedúnculo

El pedúnculo es la parte de la fruta que la unía al tallo del árbol o planta. En el caso del aguacate, si lo puedes quitar con facilidad quiere decir que tu aguacate está listo para comer y maduro. Si no se puede retirar, es porque todavía no está listo y es mejor esperar unos días.

4. Revisa qué color tiene el hueco del tallo

Si lograste retirar el pedúnculo, encontrarás un pequeño hueco en la fruta. Si está de color café oscuro, o marrón, es que ya se pasó de maduro y podrás encontrar la fruta con manchas cafés en el interior. Si el color del hueco es verde, quiere decir que no ha madurado. Pero si encuentras que el color del hueco es más bien amarillo o verde claro, quiere decir que el aguacate está listo para consumir.

