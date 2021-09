5 errores comunes a la hora de lavar la ropa

Incluso si has lavado tu ropa durante años sin ningún problema, la mejor manera de lavarla es evitar estos errores comunes. Mr Jeff, la franquicia internacional de lavandería, revela 5 consejos para aprender a lavar la ropa de la manera correcta, que incluye desde cómo usar los detergentes hasta la mejor manera de clasificar la ropa.

1. Clasifica muy bien tu ropa: Separa las prendas muy sucias o embarradas de las piezas poco sucias y las telas pesadas o abrasivas como el denim de las más delicadas. No te limites solo a separar ropa oscura y ropa clara, algunas prendas como el denim, es importante lavarla con agua fría en un ciclo suave y secarla a baja temperatura para evitar que se decolore; para las sábanas lava cada juego por separado en lugar de los de toda la familia a la vez, e incluye prendas más pequeñas en la carga, estas prendas ayudan a evitar que se tuerzan porque tienen diferentes patrones de caída.

2. Evita poner el detergente directamente en tu ropa: Lo creas o no, hay una forma correcta e incorrecta de cargar la lavadora. Para una mejor distribución del detergente, coloca la ropa primero, luego agrega agua y, por último, el jabón. Es recomendable utilizar detergente líquido, es más amigable con el medio ambiente e incluso con las máquinas de lavado. Los detergentes en polvo al no diluirse al 100% se solidifican y terminan incrustados en varias zonas de los equipos. Asegúrate de usar también un detergente para ropa seguro para tu salud y libre de fosfatos y petroquímicos, sustancias químicas que no son biodegradables y son agentes contaminantes.

3. No abuses de la secadora: Si tienes un espacio adecuado para secar al aire, hazlo. No solo ahorras energía al no usar la secadora, sino que también ayudas al cuidado de los artículos delicados. La secadora daña las prendas con elástico en su composición, esto es por que el calor revienta los hilos. Cuando utilices la secadora, no la sobrecargues, ni seques demasiado las telas. Luego dobla o cuelga las prendas, si no la doblas de inmediato, extiéndelas en una superficie plana para evitar que se marquen o se arruguen.

4. Es preferible antes hacer la prueba rápida anti-manchas: Si te preocupa lavar por primera vez esa camisa roja nueva, realiza esta prueba fácil para averiguarlo antes de que ocurra un desastre. Humedece discretamente una parte de la prenda, luego sécala con un paño blanco para ver si el tinte mancha. Si es así, lava el artículo solo hasta que el color deje de desteñir.

5. Verifica las prendas que deben lavarse en seco: Si la ropa tiene una etiqueta de “limpieza en seco”, procede con precaución. artículos como cuero, gamuza y “piezas estructuradas” (como blazers y trajes), es preferible enviarlos a la lavandería.