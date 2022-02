7 claves para reconocer un buen amor

Romances hay muchos, pero amores verdaderos hay pocos. Foto: Pexels

Romances hay muchos, pero amores verdaderos pocos.

Te puede interesar leer: ¿Quiénes son infieles y por qué?

Sentir amor real por alguien es de las experiencias únicas en la vida y muchas veces, inolvidables. Quienes lo han vivido saben que el amor puede ser complejo y revelador, pero a veces no sabemos reconocer un amor sano, y es fácil confundirlo con relaciones de pasión y enamoramiento, encuentros fugaces que a veces nos obsesionan, y por supuesto, relaciones tóxicas que nos hacen sufrir.

Según el terapeuta Santiago Osorio, en el amor auténtico se acepta a la pareja como es, y se crea un compañerismo en el que la tranquilidad y la confianza son la base de la receta. También, según la teoría triangular del amor de Robert Sternberg existen tres elementos clave: intimidad, pasión y compromiso. Si hay intimidad y compromiso tenemos cariño sociable, por lo general compartido con amigos y familia. Si tenemos los tres con nuestra pareja, somos unos afortunados, y contamos con amor auténtico.

Revisa estos puntos para reconocer cuando tienes amor verdadero en tu vida:

1. Disfrutan casi de cualquier plan como amigos

Como cuando disfrutas el tiempo con tu pareja, se ríen, hay confianza, y sabes que puedes contar con esa persona, tienes una amistad dentro de tu relación afectiva. El amor requiere de momentos tranquilos en los que no solo haya atracción sino diversión y genuino disfrute del otro en cualquier situación. Sabemos que ir al banco no es el mejor de los planes, pero si logran pasarlo bien y contar con el otro, esta es una gran base para que tu relación prospere.

2. Se sienten atraídos por el otro

No podemos dejar de mencionar lo obvio. Aunque muchos lo confundan con amor auténtico, y no se trate de únicamente sentir atracción, este es un componente importante en la exploración de la intimidad sexual. Sin embargo, la atracción sexual no es únicamente física. Puede crecer a medida que encontremos características y cualidades en nuestra pareja, y puede aumentar a medida que la confianza aumenta y se construye. Si deseamos y nos sentimos deseados por nuestra pareja, tenemos uno de los componentes clave. Según una investigación de Birnbaum y Finkel de 2015, el deseo sexual y la pasión se convierten en amor auténtico cuando hay compatibilidad, redes de apoyo y compromiso mutuo.

3. Son diferentes, pero generalmente parecidos

Para Osorio, aunque las diferencias nos hagan crecer como pareja, es importante saber que somos similares en puntos fundamentales de ver la vida, desde los proyectos a futuro, como las actividades mínimas del día a día. Quizás, muchas veces nos enfocamos en los grandes planes, pero si somos demasiado diferentes, tarde o temprano lo notaremos y desearemos poder compartir con alguien que disfrute de lo mismo que nosotros disfrutamos. Si uno de los dos siempre está cediendo para complacer al otro, mientras que el otro nunca está presente, es importante reconsiderar si es posible equilibrar la balanza. También, es importante preguntarse si la relación se rompería en el momento en el que ponemos nuestras necesidades sobre la mesa.

4. Hay más buenos momentos cotidianos que algunos pocos grandes gestos esporádicos

Nadie le dice que no a un poco de romance, pero si tu relación tiene más gestos espectaculares que agradables momentos cotidianos, algo está fallando. Muchos se fijan en los viajes, los regalos y los gestos sorpresa, pero si no puedes contar con tu pareja en el día a día, con presencia en los momentos importantes para ti y en los que lo deseas, es mejor dejar pasar de largo el regalo sorpresa y esperar por quien realmente pueda ser una compañía emocional constante. Los buenos momentos de presencia se sienten todos los días, y se ven en hacer las tareas de la casa juntos, cocinar, que nos cuiden cuando estamos enfermos, ayudar con la limpieza de la casa, mostrar interés con los proyectos del otro, escuchar cuando el otro lo necesita, no querer cambiarlo y darle de nuestro tiempo.

5. Estás dispuesto a hacer sacrificios por tu pareja, y tu pareja también por ti

En la vida estamos siempre frente a nuevas elecciones. Si es amor, vas a querer comprometer mucho de ti, y tu pareja también. No se trata de dejar de ser quienes somos, sino de expandirnos a una nueva vida compartida, en donde queremos dar y nuestra pareja también. El amor debe ser libre, pero para que haya una unión, también puede haber inversiones y requiere comprometer recursos propios como tiempo, emociones, dinero, etc. Si no sientes el deseo de comprometerte en el tiempo la relación no tiene lo que se necesita para prosperar. No te molesta saber que pueden depender mutuamente del otro en algunas cosas.

6. Se dicen la verdad

Aunque haya momentos difíciles, sabes que tu pareja te respeta, y respetas también a tu pareja, y por eso se dicen la verdad. No hay secretos, mentiras y falsas promesas. A pesar de que no siempre los días serán felices, y posiblemente habrá problemas por resolver, tienen ánimo de enfrentarse a los retos compartidos porque se respetan mutuamente y la confianza es fuerte.

7. Te sientes libre y dejas ser libre

Sabes que cuentas con tu libertad y tu pareja no te obliga ni te somete a hacer lo que no quieres hacer. Así también, haces lo mismo con tu pareja, y evitas manipulaciones para lograr que tu pareja haga o deje de hacer aquello que tú no harías.

Te puede interesar leer: Consejos prácticos para fortalecer el vínculo en pareja, según la ciencia

Lee más contenidos como este aquí