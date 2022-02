¿Quiénes son infieles y por qué?

Existen muchas evidencias sobre los prejuicios con respecto a la infidelidad.

La aplicación Gleeden, diseñada especialmente para mujeres en búsqueda de encuentros extramatrimoniales presentó un estudio sobre infidelidad en Colombia la mano de la sexóloga Flavia Dos Santos.

Muchos mitos existen con respecto a quiénes son más infieles, y sobre todo, también con respecto a los motivos por los cuales una pareja llegaría a ser infiel cuando hay una relación de monogamia.

La investigación muestra que el 51% de los colombianos entrevistados consideran que la infidelidad no es un comportamiento inherente a las relaciones afectivas, mientras que el restante 49% lo considera algo totalmente normal y natural. Lo cierto es que dentro del estudio aparecen diferenciados varios tipos de infidelidad:

Infidelidad emocional:

Involucra conductas afectivas, emocionales y otros vínculos no sexuales, como salir y abrazarse emotivamente, bailar románticamente, intercambiar miradas, enamorarse, establecer complicidad, secretos, amistad y confianza.

Infidelidad física:

Involucra conductas sexuales y físicas como besos, sexo, caricias sexuales, entre otros.

Infidelidad digital:

Involucra algún tipo de vínculo afectivo o sexual concluido por medios o aplicaciones sin presencia física, y se divide en infidelidad digital afectiva (dedicación de mensajes, largas conversaciones, dar “me gusta”, etc.) y en infidelidad digital sexual (sexting, compartir fotos e imágenes, etc.)

Con respecto a la infidelidad digital, Flavia Dos Santos aclaró que es un terreno muy nuevo en el que muchísimas parejas llegan a encontrarse teniendo problemas precisamente por no hacer acuerdos claros sobre la mesa.

Acuerdos claros en las relaciones

La famosa sexóloga sugiere hablarlo desde el principio, y establecer qué es aceptable para cada persona de la relación, porque si bien puede llegar a constituir una infidelidad, no existe una regla escrita en piedra para todo el mundo. Frente a esto, los resultados del estudio determinaron que, además, para la gente es más común considerar infidelidad cuando se transgreden los límites físicos.

Fantasías sexuales

Dos Santos se detuvo también en el tema de las fantasías sexuales, pues a través del estudio se hace claro que los límites son difusos, y que el deseo es un terreno individual profundamente complejo. Sobre el tema Flavia aclara: “No podemos ser policías de nuestras parejas. El deseo es algo que se construye individualmente, y difícilmente podemos establecer por qué deseamos lo que deseamos, o cómo llegamos a desearlo”, afirmó. “No podemos pedirle a nuestra pareja ser su única fuente de deseo para absolutamente todo.

“Cuando somos niños se nos permite imaginar, cuando somos adultos, nos reprimimos, pero es esa misma capacidad de imaginar la que alimenta el deseo. Y si se trata de una fantasía individual, es sano que podamos permitírnoslas si ayuda a alimentar nuestro deseo. ¿Qué daño hace si no está alterando nuestra realidad?”

No podemos cumplir todos los roles

Como bien dice Dos Santos, con la monogamia hemos pretendido que una sola persona sea nuestro mejor amigo, amantes, confidente, compañero sexual, roommate, entre otros, y cuando no funciona, muchos se preguntan si lo hacen mal, pero la sexóloga insiste en que no es realista poner tantas expectativas en una sola persona, y que si se desmitificara este papel múltiple de una sola persona, podríamos asumir relaciones más sanas y honestas.

“Si desidealizáramos el amor romántico y aceptáramos que una sola persona no necesariamente va a poder cumplir todos nuestros deseos, ni en todos los momentos de nuestra vida, podríamos evitar ciertas rupturas que realmente no deseamos. Hay muchas parejas que no quieren terminar su relación, pero por cuenta de una infidelidad la terminan, y sufren más de la cuenta. No perdonamos el perdón, preferimos el orgullo, aunque a veces eso signifique sacrificar la mejor relación que tenemos”.

Ante la pregunta a los entrevistados de si quisieran saber si su pareja había tenido otras relaciones, el 85% respondió que sí, pero, de ese rango el 58% afirmó que si lo supiera no lo perdonaría.

¿Qué busca el infiel?

A pesar de que en Colombia el 49% de las personas piensan que la infidelidad es solo por causa de haber sido seducido por otro, Dos Santos desde su experiencia como sexóloga profesional, dice que esto es aún parte del tabú de hablar del deseo. Explica que, por el contrario, a diferencia de lo que muchos imaginan, la seducción de un tercero, aunque sea la mejor excusa, no es la razón primordial por la que las parejas son infieles. La persona infiel busca, muchas veces, recuperar su autoestima.

La primera razón es la pérdida de confianza, y esto sí lo corroboran las respuestas de los entrevistados que afirman haber sido infieles. Dos Santos explica: la mayoría de las personas infieles solo quieren sentirse deseadas otra vez.

“La infidelidad no se da solamente cuando encuentras a alguien atractivo. La chispa de la infidelidad se prende cuando nos vemos reflejados en la mirada de otro, y nos cuesta reconocernos a nosotros mismos dentro de la pareja.”

Como decía Dos Santos, quizás el sexo con un amante puede no ser mejor que con la pareja, pero el solo hecho de sentirse reconocido y valorado para algunas personas puede compensarlo todo.

Sesgo de género

Desafortunadamente, la infidelidad es más reprendida en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Estefanía Soto, experta en estadísticas y quien realizó el estudio explicó:

“La tendencia en Colombia es muy clara, existe un sesgo de género frente al grado de aceptación de la infidelidad, un 68% de colombianos afirman que se castiga más socialmente a las mujeres cuando lo hacen. Y tal vez es hora de invitar a que pongamos estas preguntas sobre la mesa y a que las mujeres puedan abrirse a su deseo, por lo menos, para permitirse una fantasía.”

La aplicación promete ser un espacio seguro para encuentros que despierten nuevas chispas, y renueven un poco de las situaciones afectivas y sexuales de las mujeres que así lo deseen.

