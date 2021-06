¿A qué hora es mejor hacer ejercicio?

Científicamente no existe una hora perfecta para hacer ejercicio. Sin embargo, debemos tener en cuenta cuándo fue la última vez que comimos y si tenemos alguna condición de salud.

Existen muchos mitos alrededor de este tema, pues algunos recomiendan hacer actividad física en la mañana o ejercitarse en horas de la noche. No obstante, no hay un sustento científico que respalde dichas afirmaciones.

Así que para conocer más sobre la hora a la que deberíamos ejercitarnos consultamos a Lorena Bohórquez, especialista en nutrición y dietética aplicada al deporte.

¿Cuál es la mejor hora para ejercitarse?

Según Bohórquez no existe un momento ideal para hacer actividad física. “Lo importante no es la hora sino ejercitarse. No poner excusas”, afirma la especialista.

Lo que sí debemos considerar es que a la hora de realizar una rutina es importante tener en cuenta el espacio que mejor se ajuste a nuestras actividades diarias. De esta forma, nos podremos concentrar y no tendremos la mente en otros quehaceres.

Bohórquez también explica que es fundamental que no se realice actividad física después de comer. Esto puede traer consecuencias para el colón ya que “se va a acelerar el metabolismo y no se va a realizar el correcto proceso de digestión, dice la especialista.

¿Qué se debe tener en cuenta al escoger una hora para ejercitarse?

Cada cuerpo reacciona diferente, así que lo que le puede funcionar a una persona puede resultar inconveniente para otra. Por esta razón, es fundamental primero consultar con un especialista y averiguar por la condición física en la que te encuentras. Así podrán crear una rutina acorde a tus necesidades.

En el caso de aquellas personas que padecen alguna enfermedad o trastorno es clave que cuenten con el apoyo y supervisión de un experto en preparación física. Adicionalmente, la rutina debe ir acompañada de una dieta que, en conjunto con el ejercicio, ayude a conseguir los resultados esperados.

Para la alimentación también es importante consultar un profesional de la salud, como un nutricionista, que pueda crear una dieta con base en las necesidades y requerimientos de cada persona.

Lo que sí resalta vehemente Bohórquez es que, si se va a realizar ejercicio después de comer, esto debe hacerse mínimo 30 minutos después. Es fundamental que el cuerpo pueda hacer su proceso de digestión de forma regular.

La especialista explica que el tiempo de espera se debe determinar dependiendo de la cantidad de comida que se haya ingerido. Por ejemplo, si solo se consumió un snack, media hora de espera es una cantidad suficiente para hacer ejercicio.

Sin embargo, si la persona acaba de desayunar o almorzar, el tiempo prudencial es de 60 minutos a una hora y media.

De este modo, se le da el tiempo necesario al sistema digestivo para realizar su proceso de transformación de alimentos y que sean correctamente absorbidos por el organismo.