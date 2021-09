Ayuno intermitente: qué es, cómo funciona y por qué no deberías hacerlo

La pérdida de peso es un objetivo que muchas personas tienen y para lograrlo se utilizan diferentes regímenes alimenticos. Uno de los más populares en épocas recientes es el ayuno intermitente, que promete resultados excelentes y rápidos.

Te puede interesar: 4 ejercicios en casa para eliminar la flacidez de los brazos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Para conocer en qué consiste este tipo de alimentación y si es bueno o no practicarlo, consultamos a una especialista. En entrevista con la Revista Cromos, Angélica Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, nos explica qué es el ayuno intermitente, si es saludable, quienes no deben practicarlo y las recomendaciones para tener en cuenta.

¿Qué es ayuno intermitente y en qué consiste?

Angélica Pérez (AP): “Es una práctica que se utiliza desde hace mucho tiempo para la reducción de peso y que ha ganado popularidad recientemente. El ayuno intermitente significa hacer ayunos específicos en el día y la noche, pero aquí cabe aclarar que cuando nosotros desayunamos sobre las 7:00 am y comemos sobre las 7:00 pm y el ciclo se repite, estamos haciendo un ayuno intermitente.

Lo que pasa es que terapéuticamente hay algunas adaptaciones que tienen que ver con un cambio en el metabolismo, restricciones calóricas y algunos nutrientes que hacen que los pacientes puedan disminuir de peso. Los más comunes son los de 12x12, 14x10, 16x8 que significan 12 horas ayudando, 12 horas ingiriendo alimentos y así con cada tipo.

Hay unos ayunos extremos que no son recomendables como el de 24 o el de 48 horas. Ese tipo de ayuno no se maneja para ninguna patología ni reducir peso. Ese tipo de regímenes están en el borde de los trastornos de la conducta alimentaria”.

¿Esta práctica es saludable para perder peso?

AP: “Aquí hay que tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, si se realiza un ayuno 16x8, es decir ayunas 16 horas y comes durante 8, pero no reduces la ingesta calórica no vas a perder peso. Por otro lado, para las mujeres es importante que no se realicen ayunos por encima de las 16 horas, pues a nivel hormonal el cuerpo se ve afectado y se pueden ver efectos adversos.

Lee también: Relaciones tóxicas: 8 formas para sanar luego de terminar una

También hay que tener en cuenta que, si el ayuno intermitente no se realiza de la mano de un nutricionista, pues no va a haber resultados tangibles. Es importante que el ayuno intermitente sea una práctica asesorada y dirigida para que en las horas de alimentación el paciente sepa qué debe comer según sus objetivos. Para perder peso se tiene que hacer una evaluación nutricional completa, revisar los objetivos nutricionales y organizar la alimentación con base en los datos recolectados y así controlar la pérdida de peso”.

¿Quién la puede practicar y quién debe evitar hacerlo?

AP: “No se recomienda que los deportistas hagan este tipo de ayunos, pues requieren de una ingesta calórica alta y de nutrientes específicos. También hay algunas patologías específicas como la diabetes tipo 1 y el cáncer que tienen unos rangos de alimentación muy cuidadosa porque se pueden desestabilizar. En cualquier caso, siempre se debe consultar a un experto”.

¿Qué recomendaciones se deben seguir cuando se realiza este régimen alimentario?

AP: “La primera es siempre asesorarse por un nutricionista, pues el experto lo va a guiar en los objetivos nutricionales. Hay estudios que han comparado el ayuno intermitente, la dieta keto y una alimentación saludable y balanceada, y se ha comprobado que el ayuno no se mantiene en el tiempo y los pacientes vuelven a comer normalmente o tienen episodios de comida compulsiva porque se inestabilizan. Esto puede hacer que las personas experimenten trastornos de la conducta alimenticia. Por esto se recomienda seguir una alimentación balanceada, consultar un nutricionista y orientar el régimen a los objetivos nutricionales de cada uno”.