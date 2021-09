Relaciones tóxicas: 8 formas para sanar luego de terminar una

Mucho se habla de las relaciones tóxicas, pero conocemos muy poco sobre cómo recuperarnos luego de salir de una. Así que para conocer cómo sanar, mejorar y fortalecer nuestra salud mental, consultamos a un experto en la materia. En entrevista con la Revista Cromos, Héctor Darío Quimbay, médico psiquiatra, nos explica 8 formas para curar las heridas mentales que nos pudo haber dejado una relación amorosa de este tipo.

¿Qué es una relación tóxica?

Héctor Darío Quimbay (HDQ): “Una relación tóxica se puede definir de esta forma cuando se clasifica como patológica, es decir, cuando es enferma y termina afectando la salud física y mental de cualquiera de los integrantes. Habitualmente, uno de los dos miembros de la pareja tiene alteraciones psicológicas o de personalidad que se ven expresadas en sus comportamientos hacia sus parejas.

Muchas veces, estas personas utilizan a sus parejas para suplir sus propias falencias y para generar una relación de poder y sometimiento. Las relaciones tóxicas se caracterizan por ser destructivas, desgastantes, por generar desesperanza aprendida (lo que significa que es muy difícil salir de ellas) y porque el miembro dominante hace que su pareja actúe a su gusto.

Adicionalmente, en las relaciones tóxicas el sufrimiento es mayor al disfrute y el crecimiento personal. Se debe aclarar que para que se establezca una relación tóxica se requiere del miembro dominante y del miembro sumiso. Este tipo de relaciones amorosas puede terminar en casos de feminicidio o actos violentos como el secuestro”.

¿Cómo sanar después de una relación tóxica?

HDQ: “1. Reconoce que estuviste en una relación tóxica

El primer paso para comenzar un proceso de mejora es que aceptes que estuviste en una relación de este tipo.

2. Autoevalúa la relación

Realiza un proceso de autoevaluación que te permita identificar aquellos comportamientos y acciones destructivas, enfermizas y dañinas.

3. Solicita ayuda profesional

Si sientes que luego de termina la relación padeces de ansiedad, depresión o traumas, pide ayuda a un experto. Puedes acudir a un psicólogo o psiquiatra para que te oriente. No te autoestigmatices.

A través de la psicoterapia a largo plazo podrás conocer las características de personalidad que te pueden hacer propenso a tener ese tipo de relaciones.

4. Tómate un tiempo para estar solo

Luego de salir de una relación tóxica se recomienda no comenzar otra. Rodéate de amigos y familiares para que evalúes si necesitas a alguien a tu lado para estar bien. Recuerda que es mejor estar solo que mal acompañado. No te precipites a involucrarte en una nueva relación afectiva y date el tiempo que necesites.

5. Deja el miedo a estar solo

Este temor puede hacer que te quedes en una relación que no te beneficia. Estar solo no es sinónimo de que haya algo mal en ti. El estar sin pareja no debe ser motivo de preocupación.

6. Contempla un proyecto de vida sin pareja

Es importante que planees metas y proyectos que no requieran de que estés en una relación afectiva. Esto dependerá tu nivel de sanación y tranquilidad. No necesariamente se debe tener pareja para ser feliz.

7. Construye redes de apoyo

Muchas veces las relaciones tóxicas fomentan que los miembros se alejen de sus familias y amigos. Procura permanecer en contacto con tus seres queridos para que así encuentres apoyo en momentos de crisis.

8. Conoce redes y grupos de autoayuda

No eres el único que ha estado en una relación tóxica. Es por esto que existen grupos de autoayuda en los que los miembros se ayudan para salir adelante y superar esos momentos difíciles. Busca uno en el que te sientas seguro”.