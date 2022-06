Bullying: qué es, causas y cómo prevenirlo desde casa Foto: Pexels

Muchos conceptos se pueden derivar detrás de la palabra “Bullying”, algunos de ellos reducen el impacto de lo que significa y minimiza sus consecuencias, sin embargo, la presente definición nace de lo que Gustavo Henao experimentó al ser víctima durante muchos años de este cruel flagelo.

Qué es el Bullying

“El bullying es una forma violenta de intimidación mediante la cual el acosador agrede física, verbal o psicológicamente a su víctima causándole daños que de no ser tratados pueden afectarle durante toda su vida y en el peor de los casos puede robarle sus deseos de vivir”, comenta Gustavo Henao, actual conferencista

En mi caso, nací con labio y paladar hendido bilateral, fui sometido a más de 20 cirugías y años de terapia de lenguaje, mi imposibilidad para comunicarme y mi apariencia distinta a los demás, hacía que niños y en muchos casos adultos, me tomaran como objeto de burla, colocándome sobrenombres y llegando incluso a golpearme.

Actualmente se ha evidenciado que no se necesita tener una cualidad física como la mía para ser víctima del Bullying. Las estadísticas afirman que no hay ningún tipo de distinción para que los acosadores hagan Bullying, ellos solo necesitan una víctima indefensa y un grupo de espectadores indolentes.

Causas del Bullying

“En el bullying existen tres actores: El acosador, la víctima y los espectadores, esta sentencia la he dicho en varios lugares y tristemente muchos se alarman y la cuestionan: ¡EL BULLYING COMIENZA EN CASA!, así tan crudo como suena, así es. Cada uno de los actores que hacen parte del bullying están inmersos en este flagelo gracias a lo que viven en el hogar”, comentó Henao a la Revista Cromos.

El bullying es un nombre nuevo a un problema muy viejo, sin embargo, es ahora cuando se evidencia un alza en los casos de acoso como nunca antes. Parte de las causas es la ausencia de atención plena en la educación en el hogar, pareciera que los padres están demasiado ocupados con las tareas del día a día que tristemente están dejando la responsabilidad de las bases de la educación de sus hijos a las escuelas, eso sin contar con el uso no supervisado de redes sociales en a muy temprana edad.

“Lo que eres habla tan fuerte que lo que dices no se escucha”. Si en una casa no hay dialogo, no se fomenta la confianza, el amor, la igualdad y los límites, entonces en ese hogar se está creando una potencial víctima.

De igual manera si en el entorno del hogar no existe la empatía, si los padres no muestran frente a sus hijos el amor por todos los que les rodean, si tratan mal a los vigilantes, a los meseros, a los que trabajan en empleos informales en las calles, entonces en esa casa se está formando a un acosador en potencia

Esto no quiere decir que hay que eximir por completo la responsabilidad de los entornos educativos, por supuesto que no.

Tristemente la gran mayoría de escuelas y colegios carecen de protocolos efectivos para tener aulas seguras libres de bullying, hace falta muchísima preparación para que se pueda abordar de forma eficaz los casos de acoso dentro de la institución y se usen protocolos eficaces de prevención, acción y erradicación de este flagelo.

¿Cómo prevenir el Bullying?

Es indispensable comprender que cualquier esfuerzo que se haga enfocado solamente en el ámbito escolar, terminará siendo ineficaz. 5 pasos para poder prevenir el Bullying

La mejor manera de erradicar el bullying es comenzando con los padres. Si no queremos tener victimas en casa debemos enseñar a nuestros hijos a poner límites, a usar su voz como una pared que frene cualquier burla, cualquier insulto. Debemos crear un ambiente de confianza en casa donde el silencio no sea una opción y que nuestros hijos comprendan que papá y mamá están capacitados para resolver conflictos de forma eficaz. Si no queremos tener acosadores en casa debemos cuidar la manera como los niños nos ven tratar a los demás, que ellos sean testigos de nuestra empatía hacia los demás, que jamás nos vean hablando mal de otros, colocando apodos y mucho menos riéndonos de alguien. Si además de esto anhelamos que nuestros hijos sean valientes y no se conviertan en espectadores entonces debemos enseñarles a ayudar a los que se ven más débiles, animarlos a iniciar una amistad con ellos, a denunciar eficazmente con las autoridades escolares cualquier indicio de abuso, que ellos sepan que tanto la institución como sus padres estarán de su lado. La clave para erradicar el bullying está en educar a los padres y en generar la cultura de promoción hacia un cuarto actor que sería: aquel que ve el Bullying, le importa y hace algo.

Existen muchas personas que ven el bullying y les importa lo que sucede, pero NO hacen absolutamente nada, otros se limitan a colocar en las redes sociales un hashtag que dice #NoMasBullying pero no pasa de allí.

Si realmente queremos hacer algo por este flagelo debemos convertirnos en héroes, en la voz de aquellos que están silenciados.