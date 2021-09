Calendario lunar septiembre 2021: cuándo cortar y 5 trucos para cuidar el cabello

¿Quieres cambiar de look? Aquí te contamos los mejores días para hacerlo en septiembre según la fase lunar.

La luna y sus fases pueden afectar la forma en que nuestro cabello crece. Es por esto que existen ciertos días en que es mejor hacerlo para lograr una melena con más brillo, grosor, extensión y textura. Por lo que, si quieres cambiar de estilo y lucir un nuevo look, ten presentes las siguientes recomendaciones.

En entrevista con la Revista Cromos, la peluquera y experta en el cuidado del cabello Amparo Ortiz nos cuenta los mejores días de septiembre para conseguir un cabello sano y fuerte. Además, nos cuenta 5 consejos que debemos tener en cuenta para cuidar el cabello durante los viajes a la playa o piscina.

¿Cuáles son los mejores días para cortar el cabello?

Según Ortiz, la mejor fase lunar para despuntar o cambiar drásticamente de estilo es durante la luna menguante. En este lapso, la energía lunar hace que la melena crezca muy fuerte, saludable y brillante.

Con esto en mente, las mejores fechas para cortar el cabello son del miércoles 29 de septiembre al sábado 2 de octubre. Así que tienes la mayoría de septiembre para buscar el look que más te guste, contactar a tu estilista de confianza y hacer una cita con anticipación para final de mes.

Ten en cuenta que puedes cortar tu cabello en cualquier día del año. Sin embargo, la experta recomienda hacerlo en estas fechas pues la energía de la luna tendrá un impacto positivo sobre tu melena. Si quieres saber cómo crecerá tu cabello si lo cortas en otras fases lunares, te recomendamos leer este artículo: Cortes de cabello en la fase lunar, los mejores días para hacerlo.

5 consejos para cuidar el cabello cuando vas al mar o a la piscina

No es un secreto que nuestro cabello se maltrata al entrar en contacto con la sal del mar o con el cloro de la piscina. Por esta razón, hemos reunido estos sencillos trucos para que lo cuides mientras estás de vacaciones y que así no sufra tantos daños.

¡Comencemos!

1. ¡Hidrátalo!

Cuando salgas del mar o la piscina deja que se seque y aplica un tratamiento de restauración. Puedes utilizar uno de la marca de tu preferencia y seguir las instrucciones de uso para que tu cabello quede suave, manejable y no pierda fuerza.

2. Utiliza aceite de oliva u aceite de almendras

Para que tu cabello se mantenga fuerte y saludable lo puedes cuidar con aceite de oliva u almendras. Compra un frasco en distribuidores de confianza y aplícalo de acuerdo con las indicaciones del producto. Te recomendamos que busques productos 100 % naturales.

3. El sombrero es tu mejor amigo

Mientras estás en la playa o la piscina, recoge tu cabello en una trenza para que no se enrede y utiliza sombrero para proteger tu cuero cabelludo. De esta forma evitarás nudos que harán que se quiebren las hebras capilares y podrás proteger tu cabeza de los rayos solares.

4. Lava tu cabello con agua dulce

Cuando vayas a bañarte, utiliza agua dulce para este procedimiento. No utilices agua de mar para remover la suciedad. Una vez los has enjuagado, aplica normalmente el champú que utilizas regularmente y no olvides utilizar acondicionador.

5. Dile adiós a la plancha y el secador

El cambio de temperatura, la sal y el cloro son elementos que pueden afectar tu melena. Por esto es importante que no uses más cosas que lo puedan maltratar. Evita utilizar el secador y la plancha y más bien deja que se seque naturalmente y recoge tu cabello en una trenza para evitar el frizz.