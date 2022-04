Cirugía estética sobre clítoris y vagina: cosas que saber si piensas hacerlo

Sexualidad: ¿Qué pasa si uno tiene relaciones en Semana Santa? Foto: Pexels

En los últimos años, la demanda por métodos de rejuvenecimiento vaginal y alargamiento y engrosamiento de pene han aumentado significativamente en el país. Dos profesionales que realizan estos procedimientos nos cuentan de qué se tratan, para quién están recomendados y sus riesgos.

Puedes leer: 6 posiciones sexuales para enloquecer a tu hombre

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Para 2020, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética informó que Colombia se encuentra entre los diez países del mundo donde más procedimientos estéticos se realizan. Aunque, según esa organización, los más comunes son la liposucción, cirugía de párpados, rinoplastia y abdominoplastia, hay otros de los que se habla menos, pero que cada vez son más comunes: los procedimientos estéticos genitales.

Cirugía estética para mujeres

En el caso de las mujeres, son conocidos como rejuvenecimiento vaginal. Según Jorge García, presidente de la Asociación Colombiana de Uroginecologia y Piso Pélvico, ese término reúne varios métodos que buscan recuperar la estrechez que la zona íntima femenina suele perder luego de parir o debido a la vejez. En el mercado hay distintas técnicas para las mujeres que quieren cambiar la forma que tienen los labios de su vulva o que, debido a la menopausia, han perdido la capacidad de lubricar al momento de tener relaciones sexuales.

Para García, estos procedimientos buscan mejorar la calidad de vida de las pacientes y lograr que recuperen el derecho a disfrutar su sexualidad. “A mi consultorio han llegado incontables mujeres que me cuentan que ellas ni sus parejas están disfrutando de las relaciones sexuales debido a que sienten que sus vaginas están muy grandes o que no lubrican bien”, asegura el experto.

Pero lo más preocupante, según el ginecólogo, es que esa sensación no implica solamente un inconveniente fisiológico, sino también psicológico, ya que puede generar problemas de autoestima en las pacientes y una sensación profunda de insatisfacción y frustración que puede impactar en distintos ámbitos de la vida.

¿Todas las mujeres se pueden realizar el procedimiento?

A pesar de lo comunes que se han vuelto estos métodos, García asegura que no es algo para todas. “Algunas personas piensan que existe una medida exacta, que los médicos podemos sacar una regla y decir si las vaginas son muy grandes o no, pero todo depende de los síntomas de la paciente. Si una mujer tiene relaciones sexuales satisfactorias y puede llegar al orgasmo con facilidad, lo más probable es que no necesite ningún procedimiento estético”.

En muchas ocasiones, las mujeres creen que las formas y tamaños de sus vaginas están mal, solo porque no se ajustan a algunos estereotipos que productos, como la pornografía. Pero la realidad es que las vaginas son tan diversas como lo pueden ser los rostros.

Así lo confirmó en 2018 un estudio del Hospital Lucerne Cantonal de Suiza, demostró que los genitales femeninos pueden tener infinidad de formas. Por ejemplo, los labios internos pueden variar de tamaño entre 5 y 100 milímetros y el clítoris puede ser distinto de 1 a 22 milímetros entre una mujer y otra.

Cirugía para hombres: ¿También se la pueden hacer?

Ellos también entran en esta tendencia que cada vez es más común, como lo asegura Guillermo Romero, urólogo y sexólogo especialista en salud sexual masculina. “El tamaño del pene ha sido para el hombre una preocupación constante a través de la historia, siempre se asocia a virilidad y vigorosidad y, de hecho, muchos hombres manifiestan que les gustaría tener el pene más grande. Por eso, a la semana, en promedio 3 a 5 pacientes consultan para este tipo de cirugías”, explica.

Puedes leer: Posiciones sexuales: Las 3 posturas más usadas por los colombianos

El urólogo cuenta que los procedimientos de estética genital que se pueden realizar en hombres buscan tres fines principales: alargar el pene, engrosarlo o reducir el tamaño del escroto. Pero igual que en el caso de las mujeres, no son procedimientos que él recomiende para cualquiera. “La cirugía de alargamiento de pene la recomiendo en hombres con pene pequeño, es decir, cuando la longitud del pene en flacidez es menor a 5 cm. En estos casos en erección el pene no sobrepasa los 7-8 cm y es frecuente que el pene se salga durante la relación sexual”, explica. Por esa razón, el experto asegura que no ejecuta estos procedimientos en hombres con longitud del pene normal. “No la hago y no la recomiendo. En esos casos, sugiero el uso de extensores de pene que pueden servir para esta finalidad”, afirma.

Acudir al personal experto

Los profesionales entrevistados en este artículo coinciden en algo esencial al momento de buscar hacerse una cirugía de estética genital: asegurarse de estar en manos de una persona que sabe lo que hace. El ginecólogo García sostiene que hay personas inescrupulosas que buscan dinero a costa de estos métodos, por eso insiste en que las mujeres busquen personal calificado. “En este tema lo ideal es que sea un ginecólogo, preferiblemente uroginecólogo, y que cuente con entrenamiento específico en estos procedimientos”, explica.

Por su parte, el urólogo y sexólogo Romero coincide en la recomendación para los hombres: “ninguna cirugía está exenta de complicaciones y la cirugía genital no es la excepción. Por eso es importante realizarlas en las mejores condiciones y por especialistas con experiencia en el área”, asegura.

Ante esto, tú o alguien que conoces le interesa realizarse un procedimiento de estética genital, los expertos hacen una última recomendación: que la persona que realice la cirugía haga parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Es para que cuente con un respaldo adicional de una institución que certifique que cumple con los requisitos académicos y de locación, para que su proceso salga bien.