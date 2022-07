Citas: Los errores que no debes cometer en tu primera cita y salir bien librado

El éxito de una primera cita, como en todo en la vida, se basa mucho en la primera impresión. Si físicamente le gustas a la otra persona y ella te gusta a ti es un buen comienzo, además, además si tiene algunas cualidades que te llaman la atención, sin duda el arranque va bien.

Pero además de la sonrisa, los ojos, su rostro en general, su cuerpo y hasta su altura, la otra persona puede dejar un buen recuerdo por los temas que ponga sobre la mesa.

Temas para no hablar en la primera cita

Los errores más comunes que ocurren la primera vez que una persona conoce a alguien es dejar que los nervios dominen el encuentro y terminar diciendo cosas que resulten desafortunadas.

La revista Vogue se dio a la tarea de reunir esos errores que por lo general se comenten inclusive en las ya conocidas páginas de citas como Tinder, Bumble, Grindr y Raya.

No revelar todo en la primera cita

“Soy el tipo de persona que pregunta el signo en la primera cita para comprobar la compatibilidad (oops). Además de la política y la religión que pueden ser una fuente de tensión, o la cuestión de si la vacuna es buena o no (no es fácil salir en tiempos de pandemia), yo diría que no reveles tus puntos débiles ni hábitos. Hablo por experiencia”, indicó Emeline Blanc, Editora de Joyas y de Vogue Lovers, en Vogue París.

No hablar del ex

Si te sientes tentado a hablar de tu expareja por favor no lo hagas. Esto es un indicio de que aún duele y pueden haber cosas que no se hayan superado. “No hay nada más incómodo que hablar sobre tus últimas conquistas amorosas (incluídas las conquistas sexuales) o despotricar sobre eso durante horas. Por supuesto, te entedemos, pero no te dejes engañar: poner el tema de los ex novios sobre la mesa corta cualquier deseo de continuar con la cita”, señala Alexandre Marain, Vogue Hommes y Editor de Moda.

Hablar de astrología

Para algunas personas hablar de este tema no es una buena impresión, pues algunos pueden verlo como un tema raro para conocer a alguien.

“Soy fanático de Co-Star, una aplicación de astrología personalizada que te proporciona un mantra diario todas las mañanas. Sin embargo, creo que todos los temas relacionados con la astrología y otras pseudociencias deben evitarse durante una primera cita”, indica Héloïse Salessy, Editora de Moda en Vogue París.

Salessy agrega que “lo que no me gusta es hablar de astrología. Incluso si crees que es un buen tema para romper el hielo, rápidamente puedes darle demasiada importancia y, por lo tanto, no te tomas el tiempo para conocer realmente a la persona, más allá de los signos”.

Pasiones raras y tus padres

Otro tema que puede poner incómoda la conversación puede ser de algunas costumbres que pueden parecer normales pero poco usuales para el otro.

“Juegos, drogas, astrología, sexo, fiestas, ex, gatos... Si una personalidad apasionada es atractiva, no hay nada de glamoroso en hablar de algún tipo de adicción, especialmente en la primera cita. Habla abiertamente sobre quién eres, sí, pero revelar todo sobre tu pasado y/o tus pasiones obsesivas actuales, no”, aconseja Marie Périer, Coordinadora Editorial y Editora de Bodas de Vogue París.