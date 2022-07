“No pospongas el despertador”: ¿Por qué es el mejor consejo que te pueden dar?

Los tips de este libro son útiles para que afrontes los días de un modo distinto. Estos son algunos consejos que puedes tener en cuenta para que comiences con la mejor actitud. ¡Despierta y prepárate para la jornada!

Sal de la cama

Ni se te ocurra presionar el botón de posponer del despertador: resiste. Abre los ojos (si te atoras en este paso, un vigoroso “1-2-3, ¡vamos!” puede servir). Lanza tus piernas hacia el lado de la cama y planta los pies en el suelo. Respira hondo cinco veces. Bebe un vaso lleno de agua. Si puedes, sal a donde haya luz solar o quédate cerca de una ventana y entreábrela para que pasen los rayos no filtrados . Lo ideal es que te quedes ahí unos 15 minutos.

El experto Michael J . Breus, Ph .D ., también conocido como “Sleep Doctor”, es un reconocido experto en el sueño y autor de The Power of When.

Razón por la que debes levantarte de la cama sin excusas

Comenzar tu día apretando el botón de posponer del despertador es lo peor que puedes hacer, porque como tu cuerpo no puede volver a entrar en un sueño profundo en esos siete o nueve minutos, estarás dormitando de una manera demasiado superficial que, al final, solo te hará sentir más aletargado. Lo mejor es que, antes de siquiera levantarte, hagas respiraciones profundas que te permitan llevar oxígeno a tu cuerpo y tu cerebro para que ambos puedan funcionar a su máximo nivel de rendimiento. Cada noche pierdes casi un litro de agua a través de la humedad de tu aliento, lo cual es medio buena onda porque pierdes peso, pero también es negativo. Beber un vaso con agua te repone e hidrata.

Lee también: ¿Tomar agua en ayunas ayuda a bajar de peso? Estos son algunos beneficios

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Camina y toma un baño de sol

La luz solar que deberás tomar por entre 10 y 15 minutos de ser posible, apaga el “grifo de melatonina” de tu cerebro y permite que se desvanezca la neblina del aletargamiento matinal . Para obtener mejores resultados sal a la calle sin lentes oscuros en los primeros 15 minutos después de despertarte. Si no hay sol en donde estás o si vives en, digamos, el noroeste del Pacífico, enciende las luces. Lo que más necesitas en la mañana es la luz azul que hay en los rayos solares, los focos led, nuestros artículos electrónicos y las luces fluorescentes. También puedes conseguir una caja de terapia de luz. Se trata de un artefacto que emite una luz brillante que imita la luz solar. Te puedes sentar en él o lo puedes colocar cerca de tu zona de trabajo.

Te puede interesar: El ayuno intermitente: una tendencia que no es para todo el mundo

¡Actívate! Toma un baño

¿Te quieres sentir más espabilado? Si tomas una ducha matutina, disminuye gradualmente la temperatura del agua cuando vayas a terminar. No tienes que bañarte con agua helada, solo necesitas refrescarte un poco. Esto provocará que tu sangre vaya forzosamente al tronco y te haga sentir alerta. ¡Genial!

Comienza todos los días con actitud positiva

En cuanto despiertes escribe tres cosas por las que es- tés agradecido . Sé específico, no solo digas “por el día soleado” (aunque, por supuesto, puedes perfectamente estar agradecido por ello) . Deja un diario junto a tu cama para facilitar este paso . Escribe algo increíble que haya pasado en las últimas 24 horas . Puede ser un gran suceso o uno menos importante, pero insisto en que debes ser específico . Haz ejercicio . Proponte hacerlo durante 30 minutos si te es posible . Si necesitas consejos sobre cómo obligarte a hacer ejercicio y aprovecharlo al máximo, consulta la página 291. Ora o medita . Si necesitas consejos para realizar meditaciones sencillas, consulta las páginas 273 y 274. Ten un gesto de amabilidad al azar con alguna persona .

La experta Hoda Kotb es coanfitriona de Today y autora de varios libros bestseller como I Really Needed This Today, el cual presenta 365 dichos para inspirar y motivar. ¿Sabes por qué Hoda siempre luce genuinamente feliz? Porque escribe (o más bien “garabatea”) en su diario todas las mañanas para recordarse a sí misma lo afortunada que es.

¿Por qué es importante despertar con buena actitud?

Cuando despiertas por la mañana y lo primero que haces es escribir tres cosas buenas y otra genial, tu forma de pensar empieza a cambiar. En lugar de despertar, decir: “Ay, Dios mío…”, y pensar en algo que te alteró la noche anterior o que tienes que hacer más tarde, tu cerebro se va modificando. Esta actividad te ayuda a darle un nuevo marco a todo tu día para convertirlo en un buen día. Ser específico ayuda mucho, así que no solo agradezcas por el amanecer o por estar vivo (aunque claro, Hoda agradece todo esto también).

Piensa en algo pequeño y específico, como la persona que mantuvo la puerta abierta para que pasaras anoche a pesar de que tenía tres bolsas en las manos y simplemente pudo dejar que se cerrara. Esto te ayudará a mantenerte consciente de los miles de recordatorios del bien y la bondad que te rodean. De hecho, ¡comenzarás a buscarlos! Y también haz ejercicio porque, claro, necesitas endorfinas. No tienes que hacer una rutina súper extenuante, una simple caminata alrededor de la manzana te servirá. Hacer algo amable por otra persona es una de las mejores maneras de dejar atrás un mal rato. Puede ser algo tan simple como traerle un café a un compañero de trabajo cuando salgas a comprar el tuyo.

Información adicional: Otro truco de positividad de Hoda está ligado a tener buena música. Crea una lista de canciones que te gusten y úsala según tus necesidades.

Tiende tu cama

“Un tercio de tu vida lo pasas en la cama, debería ser un lugar que te haga sentir bien y te ofrezca comodidad. Además, ¡solo toma dos minutos hacer que luzca genial!”: Ariel Kaye.

Quita todas las sábanas y cobijas, y empieza desde el pie de la cama para evaluar la situación . Esta será ligeramente distinta cada mañana, dependiendo de cómo luzcan las cosas . Asegúrate de que la sábana ajustable cubra bien el colchón y esté bien ajustada al pie, y luego alrededor de toda la cama, para que quede apretada y tengas una superficie limpia y plana (coloca las almohadas en una banca o mesa, o solo ve moviéndolas de lugar según lo necesites) . Si duermes con una sábana superior, extiéndela y sacúdela bien (piensa en el paracaídas con el que solías jugar en la clase de gimnasia, e imita ese movimiento) . Luego aplana la superficie con las manos, y pliega y guarda los extremos como te agrade. Puedes optar por las ajustadas esquinas tipo hospital o preferir algo más relajado que dé la impresión de que alguien vive ahí . Otra opción es simplemente no usar sábana superior porque usualmente termina enredada al pie de la cama y se puede sentir como una innecesaria capa adicional . También sacude tu edredón vigorosamente, como paracaídas, y asegúrate de que la inserción del mismo esté alineada de manera correcta en las cuatro esquinas . Luego extiéndelo uniformemente sobre la cama .

*Este texto es parte del capítulo Despierta y prepárate para el día, que encuentras en ‘El pequeño libro de las habilidades para la vida’, de Erin Zammett Ruddy.