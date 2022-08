¿Cómo es un ataque de ansiedad? Presta atención a estos síntomas

En este mismo sentido se considera que el ataque de pánico o ataque de ansiedad es una respuesta del organismo ante uno o varios estímulos principalmente Interoceptivos

El término puede ser ataque de pánico o trastorno de pánico, esta respuesta puede ser momentánea, incluso puede durar de 8 a 12 minutos, aunque no es una regla general, pues algunos pueden durar menos.

Puedes leer: ¿Qué es la ansiedad y cuáles son sus síntomas?

Woman suffering an anxiety attack alone in the night. Ataques de ansiedad, pánico Foto: Getty Images/iStockphoto - AntonioGuillem

Para hablar sobre los ataques de ansiedad, el psicólogo clínico, representante regional del Campo de Psicología Clínica para el Suroccidente del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta cómo es un ataque de ansiedad y cuáles son los síntomas.

Puedes leer: Cómo controlar la ansiedad naturalmente

¿Qué es un ataque de ansiedad?

Estos ataques de ansiedad pueden ser anticipados o sorpresivos, generalmente el consultante presenta un primer síntoma por ejemplo hiperventilación, o sudoración de manos o mareo entre otros, generalmente este primer síntomas desencadena un ciclo pánico, acompañado de otros síntomas comunes como náuseas, dolor de pecho, taquicardia, sensación de hormigueo en las piernas.

Estos síntomas fisiológicos van acompañados también de pensamientos catastróficos como por ejemplo, el consultante puede pensar: me dará un ataque al corazón, me voy a desmayar, me volveré loco, estos pensamientos son irracionales en tanto que carecen de evidencia, y no corresponden con la realidad puesto que el ataque de pánico no puede originar un paro cardíaco, o un desmayo o un trastorno psicótico.

¿Cómo se presenta un ataque de ansiedad?

De la misma forma los ataques también pueden ser sorpresivo, ejemplo: realizando cualquier actividad laboral, académica o recreativa dependiendo del contexto el cual ha sido asociado o condicionado al ataque de pánico.

Todo esto es un proceso de asociación de estímulos internos (sensaciones fisiológicas) y externos por ejemplo un lugar, una persona u otro estímulo cualquiera. De hecho, para comprender mejor se debe realizar un buen análisis funcional de la conducta para facilitar una explicación científica de las hipótesis causales y de mantenimiento de dicho ataque de pánico.

Puedes leer: Estrés: ¿Cómo manejarlo y qué impacto tienen en la salud?

Presta atención a estos síntomas en un ataque de ansiedad

Es importante aclarar que los síntomas varían de consultante a consultante.

En algunos se presentan mareos, falta de respiración, taquicardia, en otro puede ser dolor de pecho, náuseas, pero lo que sí es frecuente es que siempre va acompañado de pensamientos catastróficos y anticipados.

Ejemplo: voy a hacer el ridículo cuando me de este ataque, tendré que ir de urgencias al médico, creo que no soy yo, me siento extraño o cosas por el estilo.

Unido a lo anterior también las conductas evitativas, de escape o incluso conductas de seguridad como por ejemplo tomar pastillas, o aplicar algo en las manos, o agarrar un amuleto o cosas por el estilo que lo único que hacen es empeorar la situación a largo plazo, aunque a corto plazo el consultante sienta alivio o crea tener control sobre la situación.

Puedes leer: ¿El miedo es una emoción o un sentimiento? Expertos aclaran

¿Qué tratamiento existe para la ansiedad?

Hoy en día la psicología clínica basada en la evidencia nos recomienda que el tratamiento tenga validez científica en este caso algunos autores nombran la Terapia cognitivo-conductual para el trastorno de pánico, pero en especial la terapia de exposición interoceptiva, estos dos cómo los tratamientos más efectivos, eficientes, y con mayor peso empírico

Es necesario aclarar que la psicología clínica basada en la evidencia recomienda no sólo saber qué tratamiento es el más eficaz, sino también que el psicólogo esté entrenado para aplicar estas terapias, pues de lo contrario este tipo de problemas psicológicos tienden a empeorar la calidad de vida de las personas