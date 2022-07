¿Cómo mantener frescos los champiñones en la nevera por más tiempo?

Los champiñones no solo son un alimento delicioso, sino también super nutritivos.

De la familia de los hongos, los champiñones son, además, de los más consumidos que existen, aunque la variedad es enorme. Esta maravilla natural es nativa de los bosques de Europa y de América del Norte, y es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina europea por su versatilidad, que permite incluirlos en ensaladas, salsas, carnes, sopas, cremas, snacks, etc.

¿Por qué son tan especiales los champiñones?

Además, ¿sabías que los hongos no son precisamente considerados vegetales por su falta de clorofila, y porque sus nutrientes son asimilados directamente del suelo?

Los champiñones hacen parte del reino de los hongos y se encuentran en un grupo exclusivo entre el mundo animal y el vegetal, pues además, sus tejidos poseen quitina, una proteína que no encontramos en el mundo vegetal, pero sí en el animal.

Contienen también vitaminas y minerales, y su textura es única pues su característica principal es que pueden absorber la humedad del ambiente y mantenerla.

¿Cómo conservar los champiñones por más tiempo?

Como su principal capacidad es mantener la humedad, es fácil que tus champiñones se dañen más rápidamente si los tienes en un entorno que no sea seco. Aunque existen champiñones secos o disecados, la mayoría de las personas los prefieren frescos, especialmente para platos como ensaladas o cremas

Por esto, nuestros champiñones tienden a absorber agua y así oscurecerse rápidamente, o dañarse demasiado rápido si no los consumes inmediatamente. También es importante que a la hora de elegirlos en el supermercado te asegures de que estén blancos y de un tono ligeramente crema para que te duren más.

1. Si los vas a lavar, hazlo con un spray con agua y solo cuando los vayas a preparar

Los champiñones no solo absorben agua, también la contienen. Casi como nosotros, ellos están compuestos en un 95% de agua, por lo que a diferencia de ciertos vegetales, no necesitan ser conservados en agua o incluso ni siquiera lavarse. Sin embargo, hay quienes prefieren hacerlo quitándole la tierra de encima, así que ten en cuenta que si los lavas se pueden oxidar más rápido. Usa un spray con agua de ser necesario y aplica la menor cantidad posible. No los sumerjas ni los laves bajo el chorro de la llave.

2. Consérvalos entre papel absorbente

Para guardar los champiñones en la nevera, lo mejor es que los guardes entre papel absorbente. Pocos conocen la magia del papel absorbente cuando no se ha regado agua o se debe limpiar algo, pero tan solo con acercar el papel y guardar los champiñones cerca su absorción de la humedad evitará que tus alimentos ganen más agua. Puedes ponerlo en la base en un recipiente de plástico y otro encima y así verás que absorberá la humedad de cada champiñón y de la nevera. Esto te asegurará que se retrase el proceso de oxidación.

