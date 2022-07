Truco para desinfectar el cilantro y razones para hacerlo

Varios estudios demuestran que ayuda a manejar la ansiedad. El cilantro contiene propiedades y nutrientes que podrían tener un efecto similar al diazepam, un medicamento común para las personas que padecen ansiedad.

Otro de los beneficios es que el cilantro, ayuda a mejorar la capacidad cognitiva para la buena memoria, por lo que algunos médicos lo recomiendan a las personas que padecen de Alzheimer.

Truco para desinfectar el cilantro

El cilantro, es rico en vitaminas C y K, por lo tanto, es antioxidante, es diurético, antiséptico y antiinflamatorio. Mantenerlo en buen estado es fundamental para que a la hora de consumirlo esté en óptimas condiciones.

De acuerdo con lo dicho por Gastrolab la forma para desinfectarlo es muy fácil. “Este método es para eliminar bacterias o restos de suciedad que pudiera contener tras ser una hierba que crece el la tierra y luego es distribuida hasta el punto de que llega a tu mesa, así que es mejor lavarla y desinfectar con algunos productos especiales o ingredientes naturales que sirven frente a este tipo de tareas”.

Para hacerlo de la forma correcta solo debes seguir el paso a paso y tener en cuenta que no es necesario usar químicos u otros ingredientes.

¿Cómo desinfectar el cilantro?

Lo primero es cortar la raíz del cilantro “quitando también aquellas hojas secas o negritas y lava con agua para comenzar a quitar la tierra que pudiera reservar en las hojas, cuando te asegures que esta más que listo es momento de pasar a la desinfección”, destaca el medio.

Por otro lado y si deseas usar productos químicos, “vierte las gotas indicadas por el fabricante y deja reposar de 8 a 10 minutos (según lo indique la marca). Sino es así, puedes hacer una mezcla con ¼ de taza con vinagre blanco, 1 taza de agua y una cucharada de bicarbonato de sodio, deja reposar la hierba por unos 15 minutos”.

De esta manera, notarás que cualquier tierrita o basurita se quedará en el agua, después de ese tiempo escurre y estará listo para usarse en ricas preparaciones.

Cabe mencionar que es muy importante desinfectar, teniendo en cuenta que como cualquier ingrediente de este tipo y más cuando proviene de la tierra, se debe hacer una limpieza para evitar patógenos dañinos.

Debido a que se usa crudo, se debe limpiar bien para evitar los riesgos de contaminación o de intoxicación por alimentos. Afortunadamente, esta hierba es simple de limpiar con agua.

Puedes recuperar el cilantro marchito

Si tienes una cantidad de cilantro que aún no has usado y presenta algunos signos de estar marchitándose, puedes sumergirlo en un baño de agua helada. Coloca las hierbas entre hielo y agua por unos 20 minutos y sécalas con una toalla. No se verán como el primer día, pero las habrás recuperado para comer y disfrutar.

Para su conservación es muy sencillo:

Necesitas toallas de papel, tijeras, y un contenedor o bolsa de almacenamiento herméticos.

1. Corta las raíces: Corta la parte inferior y elimina todas las hojas amarillas y ya marchitas.

2. Remoja el cilantro y el perejil: Puedes dejarlo en agua hasta unos 10 minutos para remover la tierra de las hojas y asegurarte de que las hierbas están totalmente limpias.

3. Elimina el exceso de agua: Asegúrate de que las seques muy bien, en lo posible que no estén mojadas y eliminando la mayor cantidad de humedad posible.

4. Toma dos toallas de papel y un contenedor hermético: Coloca una toalla de papel en el fondo del contenedor, luego las hierbas, y encima toma la segunda toalla para cubrirlas. Puedes usar una bolsa de cierre hermético también, y anotar la fecha de almacenamiento.

5. Mantenlo refrigerado: Puedes dejar el cilantro en el refrigerador, y durarán alrededor de una semana.

