Cómo poner a salvo tu cabello

Si sufres de alergias o consumes antihistamínicos debes saber estos consejos para evitar que el pelo se maltrate.

Los días más cálidos y con más horas de sol anima a la floración y a la producción de polen que, en los días más lluviosos, se incrementa aún más. Normalmente las personas alérgicas contrarrestan sus efectos con antihistamínicos y otros remedios. Lo que no saben es que su pelo puede acumular polen, haciendo que los síntomas siempre los acompañen.

También puede leer: Trucos para acelerar el crecimiento de tu pelo

¿Por qué el pelo y las alergias están relacionadas?

Los alérgenos como el polen pueden acumularse en el pelo, sobre todo si pasamos más tiempo al aire libre, y eso los hace estar más cerca de la boca, la nariz y los ojos. “En el pelo acumulamos todo aquello que está suspendido en el aire, incluido el polen. Aunque no estemos en medio de la naturaleza, en las ciudades pasamos por parques o bajo el arbolado de las calles cargados de polen en esta época. Llegar al rostro es fácil, simplemente con tocarnos el pelo y luego los ojos o la nariz, ya estamos poniéndonos en contacto con lo que tanto nos irrita.”, explica María José Llata de Peluquería Llata Carrera.

Durmiendo con tu enemigo

Cuando llegamos a casa es más complicado que estos alérgenos estén presentes, pero eso solo es aparentemente. Pueden estar sobre superficies como cojines o almohadas. “Cuando nos vamos a dormir, las sábanas y la almohada quedan impregnadas de todo lo que acumulamos en el pelo. Además, la ropa de cama no suele cambiarse cada día, con lo que, aunque nos lavemos el pelo antes de acostarnos, volveremos a contaminarlo, además de respirarlo durante toda la noche y hacernos estar congestionados.”, indica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros.

Protege tu pelo

Uno de los modos más sencillos para evitar que el polen se deposite en el pelo es cubriéndolo con un sombrero o un pañuelo cuando estamos fuera de casa. “Si no queremos acumular polen y pasearlo con nosotras todo el día, lo primero que deberíamos hacer es cubrirlo. Por suerte, las tendencias nos ayudan y gorras, sombreros pañuelos o turbantes pueden alejarnos del polen en días en que su carga en el ambiente es más intensa. También podemos recogernos el pelo, sobre todo si lo tenemos largo, siempre será menor la cantidad que se adhiera.”, afirma Raquel Saiz de Salón Blue.

Limpia el pelo antes de ir a la cama

No siempre es posible lavarnos el pelo antes de ir a dormir, y menos hacerlo cada día, pero si podemos eliminar los restos del polen para que no se almacene en la melena. “Lavar el pelo cada día no es recomendable para su equilibrio, pero sí podemos mojarnos el pelo para que el agua arrastre esas partículas o bien cepillarlo bien, y luego limpiar el cepillo. También recomiendo no ponérselo fácil al polen para que se adhiera, evita los productos de acabado muy pegajosos, ya que lo fijarán aún más sobre el pelo. Si necesitas fijar el cabello, recurre a productos con fórmulas más ligeras y limpias que contengan mayor cantidad de agua.”, aconseja Jose Garcia de Jose Garcia Peluqueros.

Te puede interesar leer: Trucos y consejos para presumir de tus rizos como nunca

Vigila el pelo de tu mascota

Los perros y los gatos también transportan estos alérgenos sobre su pelo cuando están en el exterior y cuando entran en casa pueden impregnar multitud de textiles y muebles. “Sobre el pelo de nuestros animales también se deposita el polen, así que antes de llegar a casa, recomiendo limpiarlos con una toallita húmeda o bien cepillarlos. Si no lo hacemos así, no podremos evitar que toda la casa esté contaminada, además de que los síntomas de la alergia nos afectarán cuando los toquemos.”, añade Felicitas Ordás de Felicitas Hair.