Las parejas pasan por diversas etapas en las que necesitan adaptarse e ir creciendo: Iniciando relación, Cohesión de la pareja, Crecimiento interno de la pareja, Estabilidad de la pareja y Disolución evolutiva de la pareja, identificar en qué etapa se encuentran, les permitirá tomar las decisiones adecuadas.

“El éxito de una relación no depende de la duración, para comprender las razones por las cuales se acaba la relación, es necesario primero que la pareja reflexione sobre las razones por las cuales construyeron pareja”, comentó la psicóloga Adriana Silva.

Adriana Sofía Silva, Psicóloga-Magíster en Psicología y Subdirectora nacional Campo Psicología y Familias – COLPSIC ( Colegio Colombiano de Psicólogos) en entrevista con la Revista Cromos nos contó cómo terminar una relación de pareja larga.

¿Cómo terminar una relación de pareja larga sin que sea (tan) traumático?

Como cualquier pérdida, la ruptura de una relación, genera sentimientos y emociones encontrados, podemos hablar de un proceso de duelo, que inicia cuando se comprende que no se podrá continuar con la relación y termina cuando se acepta toda la tristeza, frustración, molestias e ideas de fracaso.

Para terminar una relación, no hay una forma específica, solo tener en cuenta que sea una decisión conjunta o unilateral, no es posible seguir en una relación en el que ambos se estén lastimando.

¿Cuáles son las razones por las que se puede acabar una relación larga?

Igualmente tener en cuenta que no necesariamente todas las parejas llegan a la etapa de la disolución evolutiva de la pareja (cuando uno muere), sino que en el camino pueden encontrarse con dificultades que pueden ser irreconciliables, que no necesariamente es falta de amor, tales como: dificultades para concebir, la situación económica, falta de límites para familia extensa y amigos, distanciamiento por motivos laborales, falta de fortalecimiento de la identidad de la pareja, no respeto por el crecimiento personal, dependencia emocional excesiva, construcciones sobre cómo debería comportarse la pareja, entre otros.

¿Por qué le damos espera a acabar una relación de pareja de tanto tiempo si no somos felices?

Existen diversos motivos; los culturales/familiares, lo que puede decir la familia y sociedad si se separan, por otro lado, lo económico, al no tener un trabajo o uno en el que recibe poco salario, influye mucho para seguir en la relación y uno que pesa mucho, es si tienen hijos, la sociedad puede juzgar y llegar a decir cuando alguien manifiesta querer separarse: “vas a dejar a tus hijos sin padre/madre”, “quien va a querer a alguien separado”, “lucha por la relación, para que no te sientas fracasada/o”.

Por otro lado, las construcciones sobre la pareja, la familia y la idea de sacrificio, por el bienestar de otros, sin contar los asuntos relacionados con la dependencia emocional y el sentirse valioso solo por tener una pareja a cualquier costo.

¿Cómo ser amigos después de terminar una relación tan larga?

Una vez superado el duelo por la separación, es posible que dos personas que en un momento se amaron, puedan seguir en contacto, si han podido hacer un proceso de perdón de todo el daño emocional que se hicieron y cada uno ha seguido su camino y reconstruido su identidad fuera de una relación, sobre todo si tienen hijos, allí necesariamente deben aprender a comunicarse para ejercer una coparentalidad responsable, libre de cualquier problema emocional que hayan tenido como expareja.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces es posible que hayan hecho una separación física de bienes y estén viviendo en diferentes lugares, pero aún no han podido realizar la separación emocional, es decir, buscarán cualquier excusa para seguir en contacto, con la esperanza de volver en algún momento, entonces, nos estamos autoengañando con una falsa amistad.

¿Cómo encontrar la felicidad en una nueva pareja?

Reconstruir la vida de pareja, es un proceso que depende de que tanto hayamos trabajado en curar las heridas emocionales de la relación anterior, es como revisar nuestra historia personal de “corazones rotos” y los aprendizajes que hayamos adquirido. No podemos seguir esperando que la otra persona “nos haga felices”, o “nos complete”.

Una nueva historia, sin mirar al retrovisor, es importante que nos ocupemos de reflexionar sobre el tipo de pareja que siempre escogemos, pues no es accidental que digamos: “siempre me va mal en el amor”, es nuestra responsabilidad afectiva, que podamos identificar esos patrones relacionales, para no repetir aquellos que nos han lastimado en el pasado, pues, no podemos ser “felices” en una nueva relación, si intentamos comportarnos igual que en la relación anterior o esperar lo mismo de la nueva pareja.

Todos tenemos derecho a una relación de pareja sana, una vez estemos más atentos a las razones por las cuales, formamos o buscamos parejas.

Igualmente revisar nuestras ideas de lo que es una “pareja ideal” y que a veces nos concentramos tanto en lograr ese ideal, que iniciamos una relación con falsas expectativas, esto es parte del aprendizaje.