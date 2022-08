Qué hacer cuando una relación de pareja se estanca

“Si seguimos pensando en hacer todo lo que hacíamos al principio como pareja. Los intereses personales y de pareja van cambiando”, comenta la magíster en psicología y Familias-COLPSIC Adriana Silva.

“Si la pareja siente que están estancados, lo mejor que pueden hacer es comunicarse de la forma en que les parezca mejor, para hacer acuerdos teniendo en cuenta los nuevos intereses y necesidades de cada miembro de la pareja y puedan tomar la mejor decisión para los dos”, comenta Silva a Revista Cromos.

¿Cómo saber si una relación no tiene futuro?

No hay fórmulas mágicas para que una relación sea de larga duración, sin embargo esto parece ser una idea muy común, el de “estar unidos pase lo que pase”, soportando todo por el “bien” de la relación, sin embargo, un indicador para no seguir adelante, es precisamente cuando se establece una relación en donde las violencias emocionales, físicas, psicológicas, sexuales, económicas y otras violencias, dominan las formas en que interactúan como pareja, en ese momento, es recomendable considerar no continuar con la relación antes de seguir lastimándose mutuamente.

¿Cómo saber si tu pareja no te deja avanzar?

Una idea muy común, es que al estar en pareja, la persona debe consagrarse totalmente a la relación, renunciando a sus proyectos, pero no, una pareja sana, siempre va a tender al apoyo mutuo, hay respeto en el cuidado de los espacios individuales, entonces, es una pareja que va a equilibrar la vida personal, profesional, de pareja y familiar.

Cuando uno de los miembros de la pareja deja de hacer algo que desea, por complacer al otro/a, renuncia a sus ideas y siente que todos los esfuerzos son para que solo uno cumpla con sus sueños y proyectos o cuando alguien siente que no hay una distribución equitativa de las responsabilidades y esto le impide avanzar. Siempre es importante identificar si estamos en una relación con una gran carga de manipulación emocional o social.

¿Cómo hago para que la relación avance?

Toda relación es una diada, en la que ambos deben tomar decisiones conjuntas y esto incluye el deseo de construir una relación sana y nutricia para ambos.

En este sentido, la mejor forma para que una relación avance, es primero el deseo de ambos de crecer acompañados, segundo, la comunicación honesta y sin temores y tercero, encontrar alguna actividad que los dos disfruten como pareja que les permita fortalecerse. Recordemos que por mucho que alguien desee que la relación funcione, si el otro/a no lo desea así, no hay forma de que avancen.

¿Cuándo sé que se está enfriando la relación?

A veces la rutina, el ir y venir, responder a todas las dificultades del día, hacen que las personas y parejas entren como en una especie de “piloto automático”, más si tienen hijos o un trabajo muy demandante.

Por eso, es importante identificar que no sea falta de amor, sino algo de la rutina y decidan actuar para cambiarla y recuperar la chispa como pareja, por ejemplo, alguien colocó una tanga sobre el pc de su esposo como una forma de decirle que estaba más tiempo con el pc que con ella o cambiar de lugar el tv, porque al llegar del trabajo, comían viendo tv y después se quedaban dormidos.

Ahora, si ya no hay interés o se acabó el amor, entonces intentar mantener una relación sin amor, es doloroso para ambos.