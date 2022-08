Parejas: ¿Cuántos años de diferencia puede haber para una relación sana?

Las relaciones de poder o confusión en el rol donde no se asume una posición de iguales, sino de padre o madre sobre las conductas o comportamientos del otro.

Según lo destacado por la revista Mejor con Salud, en una relación de pareja son importantes las edades, pues a mayor diferencia de edad, pueden haber más posibilidades de separación en el futuro debido a las experiencias de cada uno. Sin embargo, las tendencias que se tienen a nivel evolutivo de acuerdo al sexo, ponen en duda dicha tesis.

¿Qué es lo que une a las parejas?

Las relaciones de pareja requieren de muchos valores y a veces acuerdos para que estas funcionen a largo plazo.

Escoger o tener una persona que comparta la vida con uno no es una tarea sencilla pues se deben tener en cuenta muchos factores.

Empezar una relación requiere de tiempo, atención, respeto, comunicación y otros valores muy importantes para que esta funcione.

También se debe tener en cuenta que así como tú, esa persona va a tener días buenos y días que no lo serán tanto, esto, va más allá de la edad. Allí es donde entra a jugar el papel tan importante de la pareja en la vida del otro, pues se muestra el cariño, la comprensión y la confianza que hay en la relación.

Según un estudio realizado por los profesores Gómez-Jacinto y Hombrados-Mendieta de la Universidad de Málaga señalaron que los hombres continúan eligiendo a mujeres de menor edad. No obstante, a veces una diferencia de edad de 10 años o más, puede ser una oportunidad de crecimiento para cada uno, todo depende de las negociaciones y personalidades de cada uno.

“La diferencia de edad óptima para asegurar el éxito de una pareja a largo plazo es de un año, ya que las parejas con esta ligera brecha solo presentan un 3 % de probabilidades de divorciarse”, señala la revista Vogue. Sin embargo, esto tampoco es garantía de que realmente si vaya a funcionar, pues son numerosas las cualidades de cada uno para saber si la relación prospera o no.

¿La edad realmente importa en una relación?

De acuerdo a otra investigación en la cual se estudiaron a 11 mil parejas realizada por la académica de la Western University, Samantha Joel, y publicada recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences la calidad de una relación depende mucho de la propia percepción y qué tan satisfecha estás sientas con ella.

De acuerdo a la investigación “los cinco indicadores que mejor determinan los niveles de satisfacción en una relación son: compromiso percibido de la pareja, apreciación, satisfacción sexual, satisfacción percibida de la pareja, y conflicto. Lo cual sugiere que una forma más efectiva de analizar las posibilidades de éxito de tu relación es tomando en cuenta que tan bien te sientes con cada uno de estos puntos en lugar de qué tantos años se llevan tú y tu pareja”, destaca la revista sobre la investigación.