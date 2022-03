¿Cuál es la mejor forma de olvidar a tu ex?

Es importante saber que los duelos son procesos, y los procesos llevan tiempo. Aceptar que no hacemos parte de la elección del otro, o que a pesar de sentir afecto por nuestro ex hemos decidido no estar con él o ella, requiere de tiempo. Intentar saltarnos el proceso, o evitar el dolor de la perdida nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas que no permiten en desarrollo sano del duelo.