¿Cuáles son las fantasías sexuales más populares entre los infieles?

Las personas que son infieles pueden justificarse con una extensa lista de motivos, sin embargo, uno de los elementos que puede llegar a primar es el sexo, tener una aventura con alguien ajeno a la relación parece ser lo más excitante, entonces en este tema también se puede hablar de las fantasías, y en esta época del año, aunque es la más familiar, puede ser la oportunidad perfecta de escaparse y cumplir con ese deseo.

Esto lo sabe muy bien la aplicación Ashley Madison, un portal en el que los infieles pueden encontrar personas como ellos. La compañía hizo una encuesta recientemente a sus usuarios para conocer con qué fantasean en términos sexuales.

Uno de los datos interesantes es que las personas no saben cómo, o tal vez tienen muchas dudas, a la hora de expresar sus deseos a su pareja, a pesar de que tengan un gran interés en una extensa variedad de fantasías sexuales.

El 81% de los miembros de Ashley Madison mantiene una relación sentimental desde hace al menos un año, pero el 78% de ellos afirma tener poca o ninguna satisfacción sexual con su pareja. Por desgracia, solo el 30% siente que puede compartir abiertamente sus deseos con su pareja principal. Esta desconexión, sin embargo, no significa necesariamente que hayan perdido el apetito sexual.

“El sexo puede quedarse en el camino a medida que pasan los años en las relaciones a largo plazo, lo que puede invitar a algunas conversaciones difíciles pero necesarias”, dice Christoph Kraemer, director ejecutivo LATAM en Ashley Madison.

“Para muchos de nuestros miembros, esas conversaciones no les llevan a ninguna parte. O bien su pareja principal está satisfecha o simplemente el sexo ya no es tan importante para ellos, lo que puede ser difícil para las personas de naturaleza más sexual. En última instancia, por eso acuden a nuestro sitio: para exteriorizar esa pieza que falta en su relación, con gente que pasa por lo mismo”, agrega.

Las fiestas navideñas pueden ser un momento familiar y -en algunos casos- de respiro para que surjan las ideas y fantasías temáticas más calientes y originales. Si quieres inspirarte en la cama, o cualquier lugar en el que te apetezca tener sexo, a continuación, Ashley Madison comparte las fantasías más populares entre sus miembros.

¿Con qué frecuencia tienen los infieles los siguientes tipos de fantasías sexuales?

Novedad, aventura y variedad (por ejemplo, fantasías sobre actos sexuales nuevos o inusuales): 94%.

Intimidad, romance y pasión (por ejemplo, fantasías que implican una fuerte lujuria o un deseo apasionado): 94%.

Promiscuidad (p. ej., fantasías sobre sexo con muchas personas diferentes): 89%.

No monogamia (p. ej., fantasías sobre sexo con alguien que no sea la pareja principal): 82%.

Sexo con varias parejas (p. ej., fantasías sobre sexo en grupo): 77%.

Sexo tabú y prohibido (p. ej., fantasías sobre ver a otros practicar sexo): 65%.

Poder, control y sexo duro (p. ej., fantasías sobre bondage ): 63%.

Homoerotismo y cambio de sexo (p. ej., fantasías con travestis): 24%.

Los usuarios de este portal de citas saben que a veces la comunicación no funciona y que sus esfuerzos por compartir sus deseos y darle un toque picante a las cosas en el dormitorio cae en saco roto.

Si el regalo de la comunicación no funciona durante las fiestas, puede que sea el momento de dar un giro a su relación en el nuevo año. Investigaciones anteriores de Ashley Madison descubrieron que para el 40% de los miembros, las relaciones externas (reveladas o no) satisfacen las necesidades que antes no satisfacía su pareja principal; para el 42%, sienten que su confianza aumenta, además de tener un impacto positivo en su estado de ánimo; y para el 53%, mejora su vida sexual, lo que eleva su estado de ánimo.

De esta manera, no es de extrañar que los usuarios de la app hayan elegido las relaciones extramatrimoniales como forma de hacer realidad sus fantasías más salvajes y mantener la paz en casa estas Navidades.