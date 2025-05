¿De qué colores pintar la casa para que se vea más grande?

Cuando nos mudamos a una nueva casa o un apartamento reducido de espacio, es bueno tener en cuenta algunos tips que nos pueden ayudar a una mejor funcionalidad del lugar. La decoración, los colores y el orden de los muebles son la clave, principalmente los colores, ya que pueden hacer mucho más que solo darle vida a las paredes.

Por lo general, el que más se usa para la amplitud del área es el blanco, pero puedes dejar lo tradicional y utilizar otros tonos que también ayudan al objetivo de ampliación. Algunos tonos fríos, por ejemplo, generan la tendencia visual de alejar las paredes, agrandando los espacios.

Los colores tienen la capacidad de generar sensaciones. “Siempre hay que ser consciente de qué tenemos en la casa antes de tomar una decisión de compra, porque si tú no haces ese check in de qué es lo que tienes, si no sabes tu estilo, harías combinaciones de colores que no encajarían, entonces, por lo menos sé consciente de qué colores tienes y ahí sí entra a pintar”, resalta Carolina Burgos Salcedo, diseñadora de moda y técnica profesional en diseño del vestuario con énfasis en comunicación de la moda.

Colores para ampliar espacios pequeños

Burgos explica que, “es importante antes de entrar a seleccionar colores para las paredes, ser consientes en el caso de tener muebles existentes, qué colores tienen los mismos, ya que a veces tomamos decisiones de colores ignorando los que ya tenemos".

“En esos casos lo que debemos hacer es un “inventario cromático” y ahí entra todo: muebles, cortinas, pisos, cuadros, alfombras y hasta los complementos y de acuerdo a los colores predominantes y acentos podremos determinar la paleta de color ideal“.

Aunque los colores son clave fundamental para dar una apariencia más amplia a la casa, debes tener en cuenta la decoración, objetos y muebles porque también influyen. Fotografía por: Pixabay

Los colores más convencionales son:

Blanco frío: Aquel en el que predominan los matices de azul o verde. Ayuda a aumentar la sensación de amplitud en Aquel en el que predominan los matices de azul o verde. Ayuda a aumentar la sensación de amplitud en lugares pequeños , ya que generan un efecto de alejamiento de las paredes. Además, si la luz es muy brillante, ayuda a neutralizarla.

Blanco cálido: Aquí el colorante empleado es amarillo, naranja o rojo. Busca crear un ambiente más agrupado, envolvente y acogedor sin quitar espacios de luminosidad.

Gris: Usa los matices más suaves, ya que es un aliado perfecto para dar vida y luz a ambientes pequeños. Este color es luminoso, discreto, pero a la vez elegante y moderno, además dará un toque norteño a cualquier decoración.

Cremas y beige: Transmiten confort, bienestar y calidez. En sus matices más suaves, cuando refleja la luz natural, crea un juego de luces y sombras que lo envuelve todo. Al alejar visualmente las paredes, aporta una sensación de profundidad y amplitud.

