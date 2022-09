Diabetes: alimentos que incrementan la mortalidad en las personas

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, señala que la diabetes es “la diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos”.

La insulina, una hormona que produce el páncreas, “ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células”.

Alimentos que incrementan la mortalidad por diabetes

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. “Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana”, indicó el instituto.

El Centro provincial de promoción y educación para la salud de Cuba enlistó algunos alimentos que aumentan el riesgo de diabetes mortal.

el Dr. Isaac Eliaz, director médico de la Clínica Médica Amitabha en California, destaca que “si alguien quiere reducir su riesgo de contraer diabetes de cualquier tipo, cambios en la dieta tienen que ser una parte de la estrategia, junto con el ejercicio y control del estrés”.

Carbohidratos altamente procesados

Los carbohidratos muy procesados, como los elaborados con harina blanca, azúcar blanca y arroz blanco, “son esencialmente alimentos integrales a los que se les ha extraído el salvado y la fibra, los cuales son muy importantes, así como también vitaminas y minerales saludables”.

“Las calorías desprovistas de nutrientes, con alto contenido de azúcar, son los delincuentes primarios. En lo posible, estos alimentos deben ser eliminados”, dice Eliaz.

Las bebidas endulzadas con azúcar

“Las bebidas azucaradas como las sodas, tés dulces y limonada están vinculados a un mayor riesgo de diabetes tipo 2″, dice Jill Weisenberger, MS, RD, CDE, y autora del libro Pérdida de Peso Para Diabetes: Semana a semana”, presumiblemente debido a que el exceso de calorías lleva al aumento de peso y porque la carga de azúcar puede aumentar la resistencia a la insulina “.

Las grasas saturadas y las grasas trans

Las poco saludables grasas saturadas y las grasas trans pueden aumentar los niveles de colesterol en la sangre, y el colesterol alto es un factor de riesgo para la diabetes tipo II.

Las grasas trans aparecen en los alimentos envasados que han sido horneados y los alimentos fritos en restaurantes, mientras que las grasas saturadas se encuentran en las carnes altas en grasa, mantequillas, leche entera y queso.

Carnes rojas y procesadas

La carne roja y la carne roja procesada están ligadas a la diabetes tipo II. Las carnes procesadas como el tocino, los perros calientes y carnes frías son particularmente malas debido a sus altos niveles de sodio y nitritos.