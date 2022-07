¿Los suplementos de Omega 3 y 6 pueden prevenir la diabetes tipo 2?

La diabetes se puede volver una enfermedad crónica que se produce porque el cuerpo no condensa la cantidad de insulina que el cuerpo necesita, y termina elaborándola de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia.

Puedes leer: Triglicéridos altos: síntomas que puedes sentir en la piel y en el cuerpo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

De acuerdo con la definición de la OPS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece “cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

De acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación “la diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La glucosa es vital para la salud dado que es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También es la principal fuente de combustible del cerebro”.

El tipo de diabetes 2 se produce en la edad adulta. Su incidencia aumenta en personas de edad avanzada y es unas diez veces más frecuente que la tipo 1. En ella se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que, aunque haya mucha, no puede actuar. “Un componente mixto: por un lado, hay menor insulina en el páncreas y, por otro, esta insulina funciona peor en los tejidos (la denominada resistencia a la insulina)”, explica Noemí González, secretaria de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital La Paz, de Madrid, explica

Sobre la misma línea, Luis Ávila, vocal de la Junta Directiva de la SED indica que “su principal causa es la obesidad porque el tejido graso produce determinadas sustancias que disminuyen la sensibilidad de los receptores de la insulina”.

¿Cómo prevenir la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, se puede prevenir. Debido a que la causa más importante es la obesidad, “todas las acciones que tengan que ver con la prevención de la obesidad -evitar el sedentarismo, la comida basura, las bebidas azucaradas...- van a tener un resultado positivo”, subraya González.

Según un recién estudio publicado en TheLancet Diabetes & Endocrinology los ácidos grasos de omega-6 puede asistir potencialmente en bajar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. “Esta es una nueva luz sobre los beneficios potenciales del omega-6 en aceites de soja, nueces y apoyan las recomendaciones clínicas para aumentar la ingesta dietética de alimentos ricos en omega-6”.

El autor principal, el Dr. Jason Wu, del Instituto George para la Salud Global en Sydney, dijo:”Nuestros resultados sugieren que un simple cambio en la dieta podría proteger a las personas de desarrollar diabetes tipo 2 que ha alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo”.

Sin embargo, el doctor Mauricio Gonzáles aseguró que para evitar la diabetes tipo 2 lo mejor era tener buena alimentación. “La realidad es qué los suplementos de omega tres provenientes de aceite de pescado no previenen la diabetes pueden tener otros beneficios pero ciertamente no previenen esta enfermedad”.

Igualmente dijo que para eso lo mejor es tener una dieta rica en plantas un peso estable y una adecuada masa muscular. “Importante no olvidar los chequeos médicos. Es mejor que no caigan en que los suplementos de omega 6 y omega 3 son los que ayudan a prevenir directamente esta enfermedad, lo mejor es tener una buena dieta balanceada”.