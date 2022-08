Diabetes tipo 3: qué es y cuáles son sus principales causas

Según lo dicho por la OPS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece “cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos”.

Puedes leer: Triglicéridos altos: síntomas que puedes sentir en la piel y en el cuerpo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Los primeros síntomas de la diabetes, no siempre son tan obvios. Incluso, los signos y síntomas podrían aparecer muy gradualmente y las personas podrían estar teniendo la enfermedad antes de ser diagnosticadas.

El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que se come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Diabetes tipo 3 ¿Realmente existe?

Según lo señalado por la web Canal Diabetes “la diabetes tipo 3 como tal no existe, es un concepto que desde hace tiempo algunas asociaciones de pacientes, como la valenciana, han utilizado para definir aquella diabetes con la que conviven las familias, amigos y parejas de los pacientes con diabetes”.

No obstante, la Dra. Suzanne de la Monte, investigadora del Hospital Rhode Island de Estados Unidos aseguró que “la diabetes tipo 2 y el Alzheimer comparten mecanismos de enfermar y por tanto, el Alzheimer podría ser considerado como una forma de enfermedad neuroendocrina mas compleja, a la que nosotros proponemos llamar diabetes tipo 3″.

Según la teoría de la Dra. De la Monte, “la deficiencia de insulina y la menor sensibilidad a esta hormona produce en el cerebro una serie de alteraciones que son muy similares al Alzheimer y la demencia. Aquí está publicada la teoría científica de la doctora”.

La diabetes tipo 3, se trata por tanto de una teoría que según los expertos la ciencia confirmará con el tiempo si es acertada o equivocada. Sin duda la hipótesis de una diabetes tipo 3 relacionada con el Alzheimer es bastante provocativa y sirvió para inaugurar el congreso nacional de diabetes de Sevilla. Lo que es evidente es que abre un campo para la investigación muy interesante que tendremos que seguir con mucha atención.

Prediabetes ¿De qué se trata?

Un estudio colaborativo de varios centros españoles, en el que participan investigadores e investigadoras del CIBER de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, confirmó que existen algunos biomarcadores que podrían predecir con un análisis de sangre si se padece de diabetes.

“Sabemos que la diabetes es una enfermedad relacionada con el estilo de vida y que tiene además un componente hereditario”, señaló Mario Delgado-Velandia, investigador predoctoral de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid y CIBERESP, primer autor de este artículo.

Igualmente, señalaron que “los resultados sugieren que cuanto más saludable es el estilo de vida menor es el riesgo de diabetes y, lo más importante, que esta relación se explica sustancialmente por los metabolitos asociados al estilo de vida años antes del diagnóstico de diabetes”.