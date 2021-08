Encuentra aquí las respuestas del buzón de confesiones y misterios del sexo

Si tienes alguna duda sobre sexo y quieres tener respuesta sobre ese misterio que te domina, no olvides escribirnos a Cromoscom@gmail.com el médico psiquiatra y sexólogo Carlos Pol Bravo responderá a tus inquietudes.

Primera pregunta en el buzón de los misterios del sexo: Muy buenas noches para preguntarle algo sobre el tema de sexualidad, dos preguntas realmente.

PRIMERA PREGUNTA

¿Experimentar en la sexualidad es malo o por lo que la gente no lo ve bien porque temas como cuartetos, tríos no se pueden hacer? Muchas gracias.

RESPUESTA

experimentar en la sexualidad no es malo, evidentemente mientras haya responsabilidad, no haya agresión, acoso, presión o violación.

Porque es adentrarse en los corales de la sexualidad para compartir el placer mutuo, satisfactorio y de ambas partes acordes sobre un tema que es inherente al ser humano.

Y porque la gente no ve bien temas como cuartetos, tríos no se pueden hacer, más que una pregunta sexológica, es una pregunta psicosocial, porque entra más el aspecto social.

Aquí no estamos hablando de disfunciones, ni de coitalgias, o anorgasmias, ni cosas parecidas. Aun así, contestaremos que, bajo la moral, la responsabilidad, el criterio, la madurez de cada persona; que actúe con su voluntad, para la libertad sexual de su cuerpo sin presiones; reitero ni acosos, ni aspectos que se consideren de agresión sexual por actos involuntarios; la respuesta está en que cada uno, con una comunicación y una complicidad, bajo su criterio, está en su libre responsabilidad de actuar como considere oportuno.

Este tipo de actuaciones no es nueva, es vieja como la propia historia de la sexualidad. Empezó en los primeros tiempos, que nadie suponga que lo que se llamaban los famosísimos ménage à trois en Francia en el siglo IX, son nuevos, porque ya en Grecia, Roma, Babilonia como otras veces he dicho, y Egipto por decir algo, ya existían y antes también, como ahora simplemente.

SEGUNDA PREGUNTA,

¿Cómo hacer para que alguien se enganche y no se pierda y quiera seguir teniendo relaciones con uno?

RESPUESTA

Este si es una pregunta de sexología en el aspecto más importante como es la imaginación. Cuando se tiene imaginación; reitero mi frase de forma quizá insistente, pero valida, la sexualidad termina cuando la imaginación se acaba.

Es decir, para que alguien esté pendiente de otra persona aplicamos un ejemplo ajeno a la sexualidad, que es la mejor forma de entenderlo.

Cuando un vendedor presenta una comunicación sobre productos a un público, y además son productos donde le interesa mantener atentos a los clientes, pone toda su atención, impone toda su seducción, busca la manera de inducir y atraer a ese grupo de personas para que le hagan caso, le atiendan, le entiendan y le compren.

Bien, pues en la sexualidad hay un punto muy similar. El seducir, el ser tierno, el ser sensual, el ser oportuno, ser asertivo, ser discreto y a su vez estar dispuesto a una sexualidad comunicativa y desde un principio sin máscaras y cambiar de platos con una relativa frecuencia, buscar nuevas formas de coito, de posturas, la ayuda de juguetes sexuales que no son para nada pervertidos, sino influyen y ayudan a la sexualidad y sobre todo a tener buena complicidad con la pareja, comentando con ella las ideas, las imaginaciones, o los momentos que se puedan querer vivir juntos compartiéndolos, disfrutándolos, entonces incluso antes de realizarlos, genera un nivel de excitación mental que posteriormente pasará a ser sexual.

Conclusión, mucha imaginación, mucha seducción, y asertividad que significa hacer lo correcto en el momento oportuno y de la mejor forma posible.

Comunicación y complicidad, ante todo.

Suerte y buena sexualidad.

TERCERA PREGUNTA

Querido Dr. Pol, Desde España, nos ponemos de nuevo en contacto con usted porque salió en el grupo un debate acerca del apetito sexual en relación con la menstruación.

A unas los días antes se nos despierta mucho la libido, otras en cambio no notan nada de particular, ¿hay alguna razón para esta diferencia?

Muchas gracias doctor.

RESPUESTA A NUESTRAS AMIGAS ESPAÑOLAS.

Evidentemente en la pre-menstruación, para ser exactos, hay una potenciación o un movimiento mayor en el área hormonal; es decir las hormonas femeninas están más activadas, preparando la fase de lo que es el concepto menstrual, según la propia situación biológica de la mujer.

Por tanto, en la peri menstruación, hay un aumento de libido o un aumento de deseo sexual, cosa más que normal en la mayoría de los casos.

Feliz aquella mujer que lo tenga y la que no, pues que se mantenga, quiero decir que no es grave, puesto que en sexología como en tantas cosas de la medicina, no todos los casos son iguales, ni se parecen.

Concluyendo aquella mujer que este con mayor excitación sexual y mayor deseo sexual antes de la menstruación es tremendamente normal y muy usual.

Y aquellas que no la tengan o la tengan menos, pues no es ningún problema. Que busquen la imaginación para que les potencie esa sexualidad y puedan evidentemente gratificarse en ella y ser felices.

Con esto y un gran recuerdo a España terminamos la pregunta.

CUARTA PREGUNTA

He leído con mucha atención su Buzón y por la forma en que enfoca sus respuestas me decidí a consultarle. Tengo 40 años. he estado teniendo problemas de eyaculación precoz (no logro esperar mucho) y quisiera saber si debo tomar pastillas para la erección y así superar este problema. Le agradezco mucho por esa respuesta que es muy importante para mí y mi novia también, yo creo que hay muchos que les pasa, pero no se atreven a preguntar.

RESPUESTA

Ante todo, quiero agradecer su nobleza e interés en ayudarnos a ayudándose, puesto que su pregunta es tremendamente importante y válida para, quizá, miles de hombres que están en este momento en un desconocimiento de la sexualidad y en la angustia por una disfunción sexual, y, repito, que no impotencia, porque esa figura no existe. Se llaman disfunciones sexuales, lo otro es ya de siglos pasados. En consecuencia, la respuesta es muy clara.

Puntualmente: los productos para la erección masculina, léase erectogénicos, porque generan la erección en ningún momento están indicados para la eyaculación precoz. Son dos disfunciones sexuales masculinas totalmente distintas; empezando porque la disfunción eréctil se presenta en la fase de Deseo, fase en que inicia el proceso del Ciclo de la Respuesta Sexual; en cambio, la eyaculación precoz es en la fase Orgasmo, con lo cual ya de entrada, son ajenos en sus fases neurofisiológica y biológicas.

La disfunción eréctil es una temática de falta de erección en el pene y puede tener motivos psicógenos, es decir, relacionados con motivos psicológicos, o por motivos orgánicos, metabólicos, y mixtos; es decir, que en ocasiones hay varios componentes.

Por contra, la eyaculación precoz principalmente es la ansiedad anticipatoria de fracaso, en que la persona piensa que va a, y puede fracasar. Y esa ansiedad, esa angustia, le acelera el proceso de la eyaculación.

Hay otro síndrome que me gustaría ponerlo para usted y todos los lectores, el síndrome del espectador, en inglés spectatoring, que consiste en cómo el hombre, por su angustia y su ansiedad de quedar bien, de no “meter la pata” y no “venirse” antes de tiempo, está más pendiente de cómo lo hace, como si fuera un actor, más bien un doble del actor, porque su mente se desdobla, en lugar de estar pendiente a lo que está haciendo.

Y el síndrome del espectador y la ansiedad anticipatoria de fracaso, son los principales componentes de la eyaculación precoz.

Cierto es que puede haber un componente neurológico a nivel orgánico, pero principalmente en un alto porcentaje, la eyaculación precoz es de etiología, es decir, de origen, psicológico, porque estamos hablando de la ansiedad, y la ansiedad es totalmente psicológica.

Así las cosas, NO consuma, por favor, y dígale a quien sea y grítelo a los vientos que no consuman para la eyaculación precoz ningún producto erectogénico y que lo dejen para las personas que tienen disfunción eréctil, bien claramente expresadas anteriormente.

Con esto, damos respuesta a esta inquietud que es mucho más extendida de lo que se supone. Un buen día y mucha suerte.

QUINTA PREGUNTA

Buenos días.

Me alegra que Cromos haya abierto este buzón. He estado en conferencias del Dr. Pol y me quedó en la cabeza una frase inquietante: que la ansiedad y la prisa son los principales enemigos de una buena sexualidad. ¿Eso es cierto? ¿Puede la ansiedad perjudicar tanto la sexualidad? Mucha gente dice que tiene sexo para relajarse. Mil gracias por su respuesta, valoro mucho su profesionalismo y profundidad.

RESPUESTA

La respuesta sobre el tema que la ansiedad, con la prisa son de los principales enemigos de la sexualidad es totalmente cierta.

La prueba está en que en este Buzón de confesiones y misterios del sexo en más de una ocasión se nos ha presentado cómo las temáticas de la eyaculación precoz, de una dificultad en la mujer de llegar al orgasmo, y la ansiedad de frentear o confrontar a la pareja de forma madura y satisfactoria expresando el motivo del problema —no es

un reto, la sexualidad no es un reto, la sexualidad es una comunicación— revelan ansiedad.

Por consiguiente, la ansiedad cierta es que afecta y cierto es que encarna uno de los principales enemigos de la sexualidad. Por ello hay que propiciar una circunstancia de calma, razonar que no hay que ir a ninguna competencia, no estamos en las olimpiadas, sino en el mundo de la pareja y de su intimidad; valorar que en la comunicación para decir “ahora quiero...”, “ahora espera...”, “acaríciame ahora”, “el momento es...”, “espera más”; en una palabra, ese contacto de intimidad que se congratula con la caricia y se potencia con la palabra, considero que es lo más importante para lograr una buena sexualidad satisfactoria.

Espero haber respondido su pregunta, mucha suerte y buen sexo

SEXTA PREGUNTA

Dr. Pol. ¿Las costumbres de una persona influyen en la sexualidad?

RESPUESTA

Evidentemente sí, ya que las costumbres, la cultura, lo que es el concepto de transculturalidad, de conductas, de pensamientos y de influencias sociales, tanto de esfera íntima como de esfera general, influyen inmensamente a favor o en contra de un hombre o de una mujer. ¿Por qué pasa todo esto? Gran pregunta; es milenario. Desde el comienzo de los tiempos las costumbres pasaban a ser ritos y los ritos a ser leyes. En la actualidad algunos de esos ritos o de esas leyes han variado, se han eliminado o se han potenciado, según el caso. Por tanto, las costumbres sexuales en la historia de la humanidad sí influyen tremendamente en una persona. Desde aquí sugiero que influyan en positivo, buscando psicoeducación y psicoinformación válidas para no quedarse con los fantasmas del pasado que lamentablemente en ocasiones, y muchas aún, persisten, afectan y destrozan seres, parejas y a la propia sociedad. Conclusión, Sí afectan la sexualidad.

Gracias por su pregunta

SEPTIMA PREGUNTA

Doctor Pol, ¿Qué pasa si se llega a los 7 años sin relaciones sexuales y sin compañero sentimental, en el caso de las mujeres qué puede suceder en cuanto a nivel anímico y físico?

RESPUESTA

Pregunta interesante ya que se toca algo que está ocurriendo a millones de mujeres a lo largo del país, y del mundo, porque lamentablemente es un cotidiano sabido, mas no por ello conocido, que el silencio de la mujer ante la vergüenza, la pena, la tristeza, el qué dirán o simplemente “a nadie le importa”, no comenta, a menos que haya una persona muy cercana, muy íntima, pero aun así cuesta hablar, de sexualidad, que es muy incómodo, por no decir negativo en grupos sociales.

Empecemos por lo físico. La persona, al no tener esa actividad sexual, desde los músculos vaginales, a la presentación estética, porque no hay juego de seducción, ni menos de coito —habría de utilizar las famosas bolas de Kegel para el reforzamiento de los músculos vaginales y suelo pélvico y tener mejor control de la vejiga, ya que pasados los cuarenta, comienza a molestar al perder un poco el tono muscular.

En relación con la parte psicológica, ese equilibrio sexo-emotivo, es decir, la emotividad de una mujer, por la ilusión de sentirse viva, y atractiva, de arreglarse más, y estar pendiente de su físico—porque sabe que debe y quiere quedar bien, provoca la famosa “dejadez de los años”, que no es por los años, es por la situación individual de cada una de ellas en referencia a lo aquí expresado.

Y en lo psicosocial para terminar, es muy usual un nivel de pseudo-agresividad inconsciente, o coloquialmente se dice: “está muy malgeniada”. Y una mujer debe evitar eso. Evidentemente hay que encontrar solución, porque, repito, no es la vejez ni los años es la falta de decisión y cotidianidad lo que la lleva en ocasiones a perder ese tiempo que es aún recuperable. Espero haber respondido su pregunta.

OCTAVA PREGUNTA

Buenas noches.

Me pasa esta situación. Mi pareja me dijo que una pariente le había recomendado salir con mujeres de mi edad, porque las mujeres de más de 40 somos más tranquilas (es decir, desinteresadas en el sexo). Mi pareja estaba preocupada porque yo no lo soy. Sin embargo, muchas personas creen que después de los 40 se nos baja la libido, hasta se nos anula. Y eso no es verdad.

Por favor, ayúdeme a explicarle a mi pareja que esa generalización sobre la falta de deseo sexual en las mujeres mayores de 40 es un prejuicio que nos afecta y, sobre todo, nos hace sentirnos no deseadas cuando nosotras sí deseamos.

Espero haberme explicado para recibir su ayuda profesional.

Cordialmente,

RESPUESTA

LA RESPUESTA a esta pregunta debe ser hecha en varias fases, puesto que son varias preguntas, pero tremendamente interesantes. Agradezco a la Mujer, con mayúsculas, que me ha dedicado su tiempo escribiéndola, porque yo pienso dedicarle el mío, para ella y para cuantas, como ella, se encuentren, dado el tema y las circunstancias, son muchísimas.

Porque entraríamos en la fase de gerontosexología, que no es ninguna palabra de conjuro, negativa ni de brujería. Gerontosexología significa la ciencia dentro la sexología que se encarga de la sexualidad a partir de los cuarenta, cincuenta años, tanto en hombres como en mujeres, para vivir con una calidad de vida mejor, relacionada con los años, sobre todo en el hombre, no la mujer, que, de hecho, es quien mejor puede mantener su sexualidad.

Entrando en ello hay varios apartados: El primero, si alguien de la familia o un conocido de su pareja le habló de que las mujeres de cuarenta años son más tranquilas, o sea, menos sexuales, realmente no tiene conocimiento, y si es mujer, no acabo de entenderlo, a menos que sea de las “anticuadamente antiguas”[valga la expresión] u olvidadas en el tiempo, porque se ha demostrado en los últimos años —aunque nos ha costado mucho trabajo a los que nos dedicamos a esta especialidad— demostrar que la sexualidad no termina ni a los 40, ni a los 50, ni a los 70 años, especialmente en la mujer porque, según expertos, empezando por la Dra. Miriam Stoppard, F. Cabello, la mujer tiene una sexualidad activa y válida, con ciertos cambios fisiológicos y neurofisiológicos, evidentemente, pero no pierde ni el deseo sexual ni la excitación, ni el orgasmo.

Pueden disminuir en el tiempo, en ocasiones, en la frecuencia, pero no en la intensidad ni en el sentimiento de tenerlo. Por tanto, si alguien le dijo eso está mal enfocado o mal informado.

La mujer a los cuarenta y tantos años, está evidentemente más activa en el sexo; en muchas ocasiones más que a los 30 o 40 años.

A esa edad ya no tiene que ponerse a pensar tanto en los 28 días de “pagar la tarjeta de crédito”, ya tiene hijos crecidos, y si no los tiene, pues menos preocupaciones para ella, y, en cambio, es cuando puede empezar a ser y sentirse libre, a decidir por su cuenta, a no que decidan por ella, a seducir por su cuenta, no a que la seduzcan, y a tomar la vida por ella misma, no a que la tomen por ella.

Por tanto, claro que estoy con ella, estoy totalmente de acuerdo. A los cuarenta años no baja la libido, se sube. No se anula, aumenta, porque el deseo sexual está más liberado y más desinhibido por más experiencia y experiencias, por situaciones socioeconómicas y sobre todo culturales más favorables, sobre todo si esta mujer tiene deseo de su sexualidad.

En cuanto a que le ayude a explicarle a su pareja sobre la falta de deseo sexual en las mujeres maduras: pues está tremendamente equivocado; puesto que es cómodo, ya lo dije al principio, buscar mujeres, erróneamente desinteresadas en el sexo, es grave error, pues como dije, lo tienen más consciente, y su deseo y su sexualidad se encuentran más activos en ocasiones más que a los 30 o 35.

Aquí es cuando el vino se toma a sorbos, despacio, y oliendo hasta la botella. Por tanto, la falta de deseo sexual en la mujer mayor de cuarenta años, claro que es un prejuicio que las afecta al no ser observadas no deseadas, no observadas.

Yo tengo una conferencia, que he presentado en muchos congresos y en entrevistas en los medios sobre Verdadero poder sexual de la mujer madura, en que demuestro, además, que la mujer, fuera de tener su multiorgasmia y su eyaculación femenina activas, tiene su lascivia, su lujuria y sus deseos sexuales en óptimas condiciones y por ello, claro que desean; y al no sentirse deseadas y, en ocasiones, pasar a ser objeto, es decir, mujer cosa, su estabilidad emocional, autoestima y autoimagen, pueden afectarse.

Después que los hombres no se quejen si pierden lo que tienen. Y termino con la frase concreta con que empieza mi conferencia “ten cuidado de no perderla porque hay muchos que están esperándola”.

Espero haber respondido la pregunta y mucho sexo y buenos tiempos.

NOVENA PREGUNTA

¿Puede la orientación sexual variar con la edad?

RESPUESTA

Evidentemente no es usual que una persona cambie su género, su sexo biológico o su identidad sexual. Vamos a hablar un poquito del Sistema Sexual de Lief que define los esquemas del sexo y la sexualidad, considerando el sexo biológico, la identidad sexual, la identidad genérica, la conducta sexual y la conducta genérica; esta última con las connotaciones conductuales masculinas y femeninas. Interesante para esta pregunta es el sentido de masculinidad o feminidad, a veces también llamada identidad genérica subjetiva, ¿por qué? Porque es la que puede llegar a ser después cambiable, junto a la conducta sexual, motivada por la actividad sexual. La conducta genérica tiene connotaciones más sexuales, masculinas o femeninas, a lo cual, habiéndolas nombrado todas, se demuestra que, con los años, para responder directamente a la pregunta, sí, puede haber un cambio en la conducta sexual de la persona, en su propia orientación, o en ambas.

Por tanto, con los años la persona puede tener una forma de pensar, de sentir y de desear diferente y la experiencia, principal motivo, donde puede haber un cambio en la orientación sexual

Espero haber respondido la pregunta.

DECIMA PREGUNTA

Buenas tardes,

¿A partir de qué tiempo no se puede tener erección y cómo evitarlo a futuro?

RESPUESTA

Muy válida esta pregunta, porque para muchos hombres es el terror, el temor y la angustia que constantemente pasa por sus mentes. ¿A qué edad se termina la capacidad de erección? ¿Se pierde o no se vuelve a tener o cómo evitarlo a futuro?

Vamos a ir por partes. ¿A partir de qué tiempo? No hay tiempo. En el sexo el tiempo lo impone la biología, la neurofisiología, el sistema cardiocirculatorio y, por encima de todo, la imaginación, el deseo y la propia sexualidad, lujuria y excitación para así poder tener la erección deseada. Por consiguiente, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de que haya una edad determinada, ni caducidad. No es un alimento o un seguro que tiene fecha de vencimiento. Afortunadamente no es así. No se preocupen quienes lo lean.

Por contra, en lo referente a cómo evitarlo a futuro: Aquí entra la verdadera respuesta a la pregunta, a nivel sexológico. El hombre, pasados los 45, 50 años presenta una dificultad de erección, más que normal por la edad. Algunos la tienen a los 55 e incluso los 60. Pero la problemática de la erección puede tener dos aspectos; uno orgánico y otro psicológico. El orgánico debido a una serie de factores y patologías propias de la edad: hipertensión, diabetes, problemas neurológicos, en fin, una pléyade de circunstancias orgánicas que llevan a esa dificultad de la erección.

Las psicológicas: la propia angustia de que ha ocurrido dos, tres veces y el temor a que vuelva a ocurrir, potencia la situación de esa erección que empieza a disminuir. Y cada vez que ocurra es un decalage, una pérdida, un sentimiento de horror en la persona que lo vive, generándole una ansiedad anticipatoria, como en la eyaculación precoz, pero aquí en vez de “me voy a venir” antes de tiempo, es “no voy a tener una erección en ningún tiempo”.

¿Cómo evitarlo a futuro? Dominable dentro del área médica. Cuando se sienten síntomas de una dificultad en la erección, y éstos se mantienen durante más de un mes, o mes y medio, es decir, los famosos cuarenta días, sería prudente que se le quite el miedo de ir al médico.

Ir a un urólogo o a un andrólogo o a un sexólogo los tres son válidos, ¡y explicarle!

Médicos, desde luego, porque son los que dominan el área humana, tanto la orgánica como la psicológica. Esta figura es en muchas ocasiones mixta, al unirse factores orgánicos y psicológicos.

También valorar que los erectogénicos, es decir, las píldoras que generan la erección, término muy tocado en este buzón, pueden ser tomadas siempre y cuando haya previo conocimiento y orden médica para determinado motivo y paciente.

Porque no a toda mujer le queda bien un tipo de maquillaje,

así, también a todo hombre le puede no ayudar, sino más bien perjudicar un determinado tipo de fármaco, a menos que sea indicado por el médico para dar luz verde a esa posibilidad.

Espero haber respondido a su pregunta y ¡buen sexo!

COROLARIO

De quien lleva este Buzón, Dr. Carlos Pol Bravo

Cada 8 de agosto se conmemora el Día Mundial del Orgasmo Femenino. ¡Bravo!

Desde aquí exhortamos a todas las mujeres. Que tengan su sentido de libertad sexual, de responsabilidad sexual, que van paralelos, y de satisfacción sexual, que también van paralelos con la comunicación, con la educación, con la gratificación, producidos por la complicidad entre las parejas. Feliz día a todos, principalmente a ellas. Felices orgasmos, y como dijo el Profesor Cavalcanti: desde el origen del tiempo, cuando se creó el mundo, se creó el orgasmo.