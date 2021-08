¿Eres demisexual? Descubre de qué se trata esta orientación sexual

El pasado 2 de agosto, el youtuber Juan Pablo Jaramillo subió un vídeo a su cuenta de Instagram en la que explica qué es la demisexualidad y asegurando que se identifica con esta orientación. El influencer les cuenta a sus seguidores que el sexo no es un componente fundamental en sus relaciones amorosas.

Para conocer más sobre el tema, consultamos a una experta en sexualidad. En entrevista con la Revista Cromos, la psicóloga humanista y especialista en comunicación y sexualidad humana, Carolina Guzmán nos cuenta de qué se trata la demisexualidad, cómo se identifica y las diferencias con la asexualidad.

¿Qué es la demisexualidad?

Carolina Guzmán (CG): “La demisexualidad es una orientación sexual que forma parte del espectro asexual. Las personas que se categorizan dentro de este grupo afirman vivir la atracción sexual de forma emocional. Es decir, hasta que no forman vínculo con una persona, independiente de su orientación e identificación, no se sienten atraídas sexualmente (deseo y erotismo).

En ocasiones, las personas piensan que son asexuales en vez de demisexuales. Sin embargo, el primer grupo se caracteriza por no sentir atracción sexual ni hacia otros ni hacia sí mismos. Esto significa que su vida no pasa por el placer genital, si no por otro tipo de relaciones.

Por ejemplo, el asexual puede disfrutar de actividades placenteras que no están relacionadas con la genitalidad. Encuentran placer en una obra de teatro, la ópera, ver pinturas, leer, etc. Por el contrario, los demisexuales sí sienten atracción sexual, una vez se establece un vínculo afectivo.

Esto es importante aclararlo especialmente en la construcción de relaciones. Puede pasar que la pareja piensa que hay falta de amor, pero las personas asexuales sienten placer y disfrutan de él de otras maneras”.

¿Cómo se identifica si una persona es demisexual?

CG: “Es importante aclarar que la orientación sexual se relaciona con las preferencias y por tanto puede variar a lo largo de la vida y las condiciones en que nos encontramos. La demisexualidad entonces puede surgir de esa manera y las personas reconocer que son demisexuales con el paso de los años.

Recordemos que la demisexualidad se trata de la atracción sexual con base en vínculos emocionales. Puede pasar que, por ejemplo, yo soy una mujer a la que le atraen los hombres, pero luego de una ruptura me acerco a mi mejor amiga. Con el paso del tiempo encuentro en ella no solo amistad si no sentimientos de excitación. Y por tanto podría decir que soy una persona demisexual. Es importante aclarar que hoy en día podemos salir del binario establecido en cuanto a sexo y género”.

¿Cómo se diferencia de la asexualidad?

CG: “En cuanto a la asexualidad es posible que la persona elija ser asexual como un código de ética, que corresponde mucho a las personas que se dedican a la vida religiosa. También hay que comprender que se puede elegir la orientación y la preferencia dentro de mi ciclo vital.

Como profesional puedo decir que la orientación sexual tiene un componente de elección. Además, los factores que puedan motivar o estimular la presencia de un determinado momento vincular desde el placer y lo erótico, va a depender también de la construcción de la personalidad”.