Esponja y estropajo: ¿Cada cuánto debemos cambiarlos?

Ducharnos nos ayuda a cuidar el cuerpo contra los microorganismos que producen infecciones y malos olores.

Dentro de los artículos y productos que tenemos en la ducha están la esponja de baño o el estropajo.

No todas las pieles son iguales, los dermatólogos recomiendan tener en cuenta la sensibilidad de la piel para determinar si se puede o no usar el estropajo. Por ejemplo, para las personas con piel sensible, los expertos recomiendan evitar la esponja de baño y solo pasarse el jabón.

¿Es bueno usar estropajo para bañarse?

La planta de estropajo, conocida científicamente como Luffa aegyptiaca, es una trepadora que produce frutos alargados y fibrosos, los cuales, al secarse, se convierten en esponjas naturales. Fotografía por: Secretaria de Ambiente Bogotá

Las esponjas de baño limpian y exfolian, al usarlas retiramos suciedad, células muertas y otras impurezas que se adhieren. Sin embargo, la mayoría de estropajos están hechos de material abrasivo que, si se usa a diario o con mucha presión, pueden lastimar la piel, generando daños en la barrera cutánea.

Los expertos recomiendan usarla una vez por semana para evitar lesiones.

¿Cómo limpiar adecuadamente una esponja de baño?

Los dermatólogos sugieren una serie de cuidados para mantener limpio el estropajo y evitar que se queden con las bacterias que absorben.

Sumergir las esponjas en un recipiente con agua caliente , agregarles un poco de vinagre blanco y dejarlas reposar por diez minutos. Después se escurren y se ponen a secar en un espacio abierto.

Si no se cuenta con vinagre blanco, se puede usar bicarbonato y detergente.

También se puede remojar por toda la noche en agua caliente, sal y jugo de limón.

Al darles una buena limpieza, la vida útil del estropajo se puede prolongar hasta 6 semanas. Claro que también depende del tipo de esponja que se tenga: Por ejemplo, los estropajos naturales se deben cambiar después de 2 semanas de uso y las esponjas sintéticas tienen un tiempo de uso de 4 a 6 semanas.