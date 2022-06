Estudiantes desarrollan un algoritmo para detectar a tiempo la leucemia mieloide

Estudiantes desarrollan un algoritmo para detectar leucemia mieloide Foto: Pexels

Los nuevos modelos educativos en el mundo presentan grandes retos, ya que no se trata de memorizar fórmulas y obtener buenas calificaciones, sino de formar a verdaderos actores de cambio.

El Cartagena International School, uno de los colegios más innovadores del país, decidió aliarse con Arkangel Ai, una plataforma que crea modelos de inteligencia artificial a fin de detectar de manera temprana y automática ciertas enfermedades, este fue el caso de la leucemia mieloide.

La Leucemia Mieloide es un tipo de cáncer que se produce cuando una célula de la sangre y en la médula ósea produce grandes cantidades de células sanguíneas anormales y se vuelven malignas.

Es más común en adultos que en niños. a personas mayores de 40 años, pero con más frecuencia a aquellos por encima de los 65.

Para 2018, en Colombia, anualmente se presentaban más de 1.322 nuevos casos de cáncer en menores de 18 años y de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología (INC), en el país se registran alrededor de 500 muertes anuales por cáncer en menores de 14 años.

Pensando en este tipo de enfermedad estudiantes del Colegio Cartagena International School en alianza con Arkangel AI, plataforma que crea modelos de inteligencia artificial a fin de detectar de manera temprana y que ha tenido éxito en enfermedades como la Malaria y el Covid. Desarrollaron un algoritmo que utiliza que les permita la detección temprana de la leucemia mieloide en etapas tempranas.

Una de las estudiantes del Cartagena International School, quien hace parte de este proyecto, es Antonella Coronel, quien señala que la mayoría de adultos creen que la tecnología es solo para jugar videojuegos o temas que no aportan valor, sin embargo, “este proyecto es una muestra de que los niños y jóvenes podemos usar la tecnología para mejorar la vida de muchas personas”.

‘’El colegio no debe ser un lugar que frustre y maté sueños, al contrario, debe ser un espacio que nos permita desarrollar nuestros talentos. Por eso, estoy muy feliz de ser parte de este proyecto que me ha permitido no solamente aprender mucho, sino que también me ha motivado a ser una ciudadana que agrega valor a su comunidad’', agregó Coronel.

Para desarrollar este proyecto, los estudiantes ya han tenido múltiples mentorías con esta compañía, en las que se les explicó cómo funciona el tema técnico a la hora de desarrollar un algoritmo.

Por su lado, Laura Velásquez, presidente y cofundadora de Arkangel AI, explica que un algoritmo se puede asimilar a las cosas nuevas que se le enseña todos los días a un niño, como que el cielo es azul, que los caballos tienen cuatro patas, que el fuego quema etc. Estas tecnologías funcionan igual, solo que se le enseña a un programa con imágenes, videos o cualquier otro tipo de información, sobre enfermedades, entonces ellos aprenden como niños sobre la malaria, el cáncer, el COVID u otra enfermedad.

Sobre el impacto que tiene este tipo de iniciativa en el desarrollo de los estudiantes, la presidenta del Cartagena International School, Daniela Carvajalino, asegura que los colegios normalmente son lo opuesto de lo que necesitan los jóvenes para ser exitosos en la vida real, “por esa razón nosotros decidimos apostarle a una educación diferente’'.

“El sistema educativo es criminal al matar el espíritu de los niños de aprender y de soñar. Nosotros hacemos lo opuesto, les permitimos construir su aprendizaje, explorar sus talentos y trabajar en proyectos que tienen relevancia en el mundo real, ya que al final, crear un algoritmo que detecte la leucemia mieloide a tiempo es mucho más relevante que memorizar algo que al cabo de unas horas se les va a olvidar’', resaltó la presidenta de la institución.

