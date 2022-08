Feng Shui: cambia el orden de tu cocina para mejor armonía

Después de la pandemia, muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en nuestra casa, e incluso, en nuestra cocina, por lo que nuestros espacios en general deberían ser agradables, darnos gusto, y estar cargados de buena energía y buenas vibras.

Te puede interesar: El truco para quitar todas las manchas de sudor de las camisas

Si te has fijado, hay espacios propensos para pasarla mejor que otros en tu propio hogar o en los de tus familiares. Una mala iluminación o un espacio muy estrecho cambia las interacciones de una relación, entre otros. Según el Feng Shui, esto tiene que ver con la energía y el orden de los objetos de la casa, y todo esto está muy ligado a la armonía.

El Feng Shui es un antiguo sistema filosófico centrado en buscar armonía e influencia positiva en un espacio. Según esto, no todos los objetos deberían estar cerca o a la vista, y muchos se deberían guardar pues afectan la armonía de tu casa, y en este caso, de la cocina.

¿Qué debes tener en cuenta según el Feng Shui para que tu cocina tenga buena armonía?

No tengas platos rotos (u otros utensilios)

De acuerdo con la filosofía china, los platos rotos, y también las tazas, vasos, jarras, etc., no deberían nunca conservarlos si están rotos. El tenerlos implicará tener una energía más densa en tu casa y en tu cocina, e incluso, podría ayudar a generar conflictos y mal ambiente en tus relaciones. No te arriesgues y cuida tus espacios y a tus personas cercanas.

Siempre debe estar limpia

Es muy importante que toda tu cocina, electrodomésticos y utensilios estén siempre limpios, despejados y funcionales. Si algo está dañado, repáralo o bótalo, pero no lo dejes a la vista sin usar. Se relaciona y se asocia a la productividad y a la energía, es tan sencillo como que cuando un espacio está desordenado la energía tampoco fluye, e incluso no puedes concentrarte igual. En el Feng Shui, se relaciona mucho con problemas de dinero y abundancia.

No tengas cuchillos a la vista

Los cuchillos para el Feng Shui son objetos muy agresivos y pesados, con energías dispuestas solo para cortar comida y otros. Si se tienen a la vista, propicia también entornos densos y pesados, pueden haber discusiones innecesarias y generarse una tensión que no necesitas. Recomiendan para tener paz y armonía, guardarlos en cajones o fundas, esto ayudará a no verlos.

Repara las fugas

Si lo que quieres es tener dinero y abundancia, no puedes dejar ningún tipo de fuga en la cocina, de lo contrario, esto será el símbolo de la perdida de dinero o, inclusive, puedes empezar a tener emociones no resueltas.

Arregla los desagües tapados

Si tienes desagües tapados es importante que lo arregles, esto en el Feng Shui se equivale a un bloqueo en tu vida. Y esto a su vez afecta varias áreas, puedes tener problemas para lograr grandes objetivos a largo plazo. No te estanques, limpia tus espacios y organiza tu cocina para tener buena energía en tu hogar.

Te puede interesar: Prepara un jabón de aloe vera casero, te encantarán sus beneficios