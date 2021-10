“Glow With the Flow”, el proyecto de empoderamiento menstrual para las Wayúu

“Glow With the Flow” es un nuevo proyecto en alianza con Abury Foundation, Caring For Colombia Foundation, Somos Martina, y Kora Mikino Mestruation Panty, que tiene como objetivo crear un taller de costura para 16 mujeres de la comunidad Wayúu, donde aprenderán a coser y hacer su propia ropa interior menstrual. Esto permitirá que estas mujeres se conviertan en microempresarias, se apropien de su propio trabajo y comiencen a liberarse de la pobreza extrema que enfrentan actualmente y que se ha agravado durante el último año de la pandemia.

Te puede interesar: Malaria: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenir esta enfermedad

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Para las mujeres Wayúu, los productos menstruales convencionales son un lujo de difícil acceso. No solo están por fuera de su presupuesto, sino que a menudo es imposible conseguirlos debido a la lejanía de las comunidades.

Por esta razón, en lugar de toallas higiénicas y tampones, las mujeres locales dependen de trozos de tela poco eficaces y se ven obligadas a quedarse en casa durante todo el ciclo para evitar que las vean con ropa manchada. Además de distanciarse de sus amigos y familiares, este aislamiento les impide trabajar, ganar dinero y aprovechar sus habilidades y talentos.

“Las mujeres Wayúu enfrentan condiciones de pobreza extrema profundas y ahondadas por la falta de dignidad menstrual, en su periodo no cuentan con productos de higiene tradicional por su alto costo, lo que hace que las mujeres se vean obligadas a aislarse en estos días, faltando a su estudio o no pudiendo realizar sus actividades económicas cotidianas, lo cual abre más la brecha en la equidad de género”, explicó Natalia Bertel, COO de Fundación Hilo Sagrado

Es así como en Hilo Sagrado quedó claro que, si se quiere que estas comunidades logren la igualdad de género y ayudar a las mujeres locales a sentirse liberadas y libres, se debe encontrar una solución sostenible a este problema mensual.

melinda instagram

El acceso a la ropa interior menstrual les permitirá vivir una vida normal durante todo el año, promoverá la igualdad de género y menstrual, y ayudará a estas mujeres a alcanzar su máximo potencial.

Con esta iniciativa no solo aumentarán sus ingresos, sino que también brindará el acceso a productos menstruales sostenibles y seguros. Junto con la rentabilidad que tiene la ropa interior menstrual reutilizable, esta iniciativa también ayudará a reducir el impacto ambiental del período de estas mujeres y evitará problemas de salud asociados con el uso de productos sanitarios desechables.

El primer cliente que tendrá este centro de costura será la fundación Hilo Sagrado, ya que, en la fase inicial, se dotará a las 174 mujeres Wayúu que hacen parte de los beneficiarios actuales de los proyectos de la fundación, una vez tengan esta primera fase cubierta, buscarán aplicar su alcance a más mujeres de la comunidad Wayúu que cuentan con condiciones de lejanía y difícil acceso de estos productos. Una vez las mujeres de las comunidades sean capaces de producir sosteniblemente estos productos, establecerán canales de venta a nivel nacional.

“En una siguiente fase gracias a nuestros aliados internacionales como Abury Foundation, replicaremos este proyecto a otras comunidades y les enseñaremos todo lo que hemos aprendido y compartiremos nuestra experiencia. En otras palabras, construiremos un manual para compartir con otras comunidades, especialmente en África”, dijo Bertel Castaño.

El objetivo para poder desarrollar este proyecto es recaudar 9.000 euros. El 56% de este dinero será para construir el taller de costura, el 28% en máquinas, materiales y herramientas y el 16% en capacitación. Cabe resaltar que a través de donantes internacionales ya se ha logrado recaudar 5.000 euros.

Los recursos serán recaudados a través de las ventas de los productos de la nueva colección de Hilo Sagrado donde el 100% de las ganancias van directamente para este programa. Además, también está abierta la oportunidad de hacer donaciones directas a través de www.hilosagrado.org o participar en una sesión de meditación o clases de salsa compradas a través de la página web.

amalfi instagram

En entrevista con la Revista Cromos, Natalia Bertel, COO de Fundación Hilo Sagrado, nos contó más sobre esta iniciativa que busca empoderar a las mujeres tanto a nivel empresarial como a nivel de salubridad.

Lee también: Conoce cuál es tu IMC, Índice de Masa Corporal, y cómo medirlo

¿Qué otras comunidades indígenas se beneficiarán de esta iniciativa?

NB: “Este proyecto tiene la capacidad de replicarse en la comunidad indígena que se desee. Este es el plan piloto, pero el objetivo es que podamos replicarlo en otras comunidades todas las veces que sea posible. Por el momento, por nuestra alianza con ABURY Foundation, entidad quien trabaja con comunidades en África, la idea es poderlo replicar allí”.

Las comunidades indígenas tienen una cosmovisión diferente en cuanto al periodo menstrual, ¿cómo llegar a un punto intermedio para que las mujeres vivan un periodo en condiciones de salubridad?

NB: “Especialmente, en cuanto a la comunidad Wayuu, ellos tienen un rito muy especial para la época en el que las niñas se desarrollan. Este rito es conocido como el encierro; es el momento en el que la niña pasa a ser mujer, la mujer más sabia de la familia abuela o madre enseñan la cultura, las artesanías y le enseñan quien debe ser de ahora en adelante. Luego para los días del ciclo menstrual no tiene ninguna practica diferente.

Lo que estamos ofreciendo es que ellas vivan su periodo con dignidad, que no tengan que usar elementos los cuales no están diseñados para estos días, que no tenga la absorción que se necesita y tengan que manchar su ropa, pero que lo puedan hacer de una forma sostenible, por esto los panties menstruales. Ahora también conocemos acerca del perjuicio de las toallas higiénicas y los tampones por el uso de agentes químicos, por esto no se incentiva tampoco al uso de estos”.

A nivel ambiental, ¿cuáles son los beneficios de este proyecto?

NB: “Los estudios dicen que los residuos de la higiene menstrual de cada mujer pueden ser de alrededor de 65kg años, cifra que alarma y nos hace ver el daño que hacemos al planeta. Este es el gran valor de cuidar el periodo menstrual con productos sostenibles como los panties menstruales.

Al ir al caso de la comunidad Wayúu se suman más elementos ya que analizando el contexto ellos ni siquiera tienen un sistema para el desecho de las basuras. Esta iniciativa no suma más problemas llevando programas que vayan a generar más desechos. La sostenibilidad y 0 residuos debe ser el camino para nuestro futuro”.