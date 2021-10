Malaria: qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenir esta enfermedad

Mucho hemos escuchado de la Malaria, por ejemplo, que la enfermedad la transmite un mosquito. Aunque esta enfermedad es prevenible y curable, en el mundo anualmente se presentan miles de casos y existe el riesgo de morir a causa de esta enfermedad.

De acuerdo con la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la Malaria, también conocida como Paludismo, mata a un niño cada dos minutos. Este organismo calcula que las Américas, “se considera que 132 millones de personas viven en áreas de riesgo de contraer el paludismo”.

En Colombia, según cifras del Ministerio de Salud, se presentan en promedio entre 50 mil y 100 mil casos anualmente. La Costa Pacífica es una de las regiones en las que más predomina el parásito que provoca ese padecimiento. Los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y el distrito de Buenaventura son los más afectados. Otras regiones del país son Antioquia, Córdoba y la Amazonía. El Ministerio explica que la ocurrencia del fenómeno del niño impacta en la cantidad de casos que se presentan.

Recientemente, la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomendó el uso de la vacuna RTS/AS01 para combatir esta enfermedad. La aprobación de esta vacuna fue una decisión histórica, pues se tomó con base en un estudio que muestra que con la aplicación de dicho medicamento se han reducido en 30 % los casos de malaria en países como Ghana, Kenia y Malawi.

Para saber más sobre la malaria, consultamos a una especialista. En entrevista con la Revista Cromos, Lorena González, médico general egresada de la Universidad del Magdalena, nos explicó qué es la malaria, cómo prevenirla, qué efectos puede traer el padecimiento de esta enfermedad y las recomendaciones que debemos tener en cuenta.

¿Qué es la malaria?

LG: “La malaria o también conocida como paludismo es una enfermedad grave causada por un parásito llamado Plasmodium y que se trasmite a través de la picadura de un mosquito del género Anopeheles”.

¿Cómo prevenirla?

LG: “Esta enfermedad es prevenible con el uso de barreras físicas como lo son los mosquiteros previamente fumigados con insecticidas. Para mayor seguridad, se debe realizar la fumigación de la vivienda por lo menos dos veces al año. Otro tipo de protección es a través de medicamentos profilácticos (preventivos), para esto es necesario consultar a un médico”.

El Ministerio de Salud recomienda implementar las siguientes medidas:

Usar toldillo en la noche.

Utilizar ropa adecuada, es decir, camisas y pantalones de manga larga.

No exponerse a las picaduras de zancudos, especialmente en las horas de la mañana (5:00 am – 8:00 am) y en la noche (5:00 pm – 8:00 pm).

Acudir al médico en caso de presentar los síntomas de la enfermedad (fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, malestar general).

Al ser diagnosticado, ingerir el tratamiento completo y no automedicarse.

¿Qué efectos puede traer el padecimiento de esta enfermedad?

LG: “Los síntomas del paludismo son muy generales, dolor de cabeza, malestar general, dolor articular o muscular y nauseas. Sin embargo, el principal síntoma es la fiebre y puede aparecer después de 10 a 15 días de recibir la picadura, si estos no son tratados a tiempo pueden comprometer seriamente la salud de la persona”.

¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta?

LG: “Seguir las medidas de prevención, reconocer cuales son las áreas de mayor propagación para la malaria y evitarlos, principalmente, si haces parte de este grupo de alto riesgo: niños pequeños, mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos (VIH+)”.