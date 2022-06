Greeicy Rendón comparte su rutina de ejercicios a dos meses del nacimiento de Kai

La cantante se convirtió en mamá por primera vez el 21 de abril. Desde entonces, había estado alejada de las redes y de sus proyectos musicales. Foto: Instagram

El pequeño Kai como han llamado al primogénito del hogar Bahía- Rendón se ha convertido en el ‘rey’ de la casa y es que sus padres han querido mantener el rostro del menor en privacidad por el momento, pero no ha sido impedimento para que Greeicy o Mike Bahía compartan algunos momentos en sus redes sociales con su hijo.

Por ahora, Greeicy está volcada al cuidado de su bebé y poco a poco ha subido algunas rutinas de ejercicios que realiza en casa luego de casi de dos meses de dar a luz a su primogénito.

Ejercicios que realiza Greeicy Rendón durante su posparto

La artista caleña ha empezado a realizar algunas rutinas de ejercicio en casa, paulatinamente ha realizado actividad física muy suave, mientras su cuerpo se acostumbra nuevamente al ejercicio.

“Para los que ya están opinando de este cuerpiño… Estoy volviendo a acostumbrar a mi cuerpo a mantenerse apretado. Obviamente todavía tengo que trabajar haciendo ejercicio, comiendo mejor… pero miren la verdad, todavía tengo la barriguita así”, comentó la artista.

En su cuenta de Instagram sus seguidores lograron ver a la caleña disfrutar de la música, bailando y esperando el momento para empezar su rutina de ejercicios.

“Retomando, tengo una pereza (...) Aprovechando que el muchacho se nos durmió, pero apenas llore toca salir corriendo. Mucha charlanza y poco trabajo”, comentó a través de su red social de Instagram.

En uno de sus videos se puede ver a Greeicy acostada boca arriba en un tapete de ejercicio estirando sus extremidades inferiores y superiores, además de levantarlas mientras va tocando con su mano una de sus piernas en sentido contrario, este ejercicio se realiza con el fin de que el cuerpo tenga memoria y el abdomen pueda volver a su estado anterior.

Eso sí, solo hace su rutina de ejercicio si sus mascotas se lo permiten, porque a veces llegan a molestarla mientras inicia su actividad física en casa.

Además, dejó ver su cara de agotamiento y cansancio por las horas que permanece despierta para acompañar a su hijo, sin embargo, no es impedimento para que la cantante saque energía para iniciar sus ejercicios e invertir en su cuidado personal en los minutos que puede estar sin su bebé.

“Si quieres bajar en el embarazo toda esa piel que te queda esto es lo que no debes comer”, comentó la artista mientras degusta un pedazo de torta chocolate que hizo su pareja, Mike Bahía para sorprender a su pareja.

“Quedó deliciosa, pero Mike no me ayuda”, comentó entre risas la actriz y cantante.

Greeicy Rendón criticada por el trato que le da a su bebé

En días pasados Greeicy Rendón decidió responder una pregunta de uno de sus seguidores con respecto a la maternidad.

Ella apareció en su perfil de Instagram, sin maquillaje, entre risas y con cara un poco angustiada le hablaba a su bebé a quien tenía al frente.

“Hola que tal. Se preguntarán cómo estoy ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que me siento en este momento de mi vida?”, preguntó la cantante, que respondió en otra historia, entre gritos de angustia: “En un callejón sin salida”. afirmó.

La misma actriz fue criticada hace un par de semana por el trato a su bebé.

“Aquí aprendiendo a malcriar bebés”, dice. Y, dirigiéndose al bebé, ella le pregunta si lo único que quería era “estar cargado”. “¿Y mi tiempo qué, mi vida qué?”

De inmediato, la artista, al percibir que recibió numerosas críticas por la manera aparentemente agresiva como se expresó a su hijo, Kai en el video.

Subió otro video en el que indicó que las personas no entendían su humor y añadió que ella era “una mamá brusquita”. “Defiéndame, que la gente dice que yo no lo quiero. La gente no sabe que nos amamos”.

