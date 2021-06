James Rodríguez y Daniela Ospina: ¿Cómo llevarme bien con mi expareja?

En los últimos días el futbolista James Rodríguez y su expareja Daniela Ospina han compartido algunos momentos juntos al lado de su hija Salomé, lo que ha despertado la curiosidad entre los seguidores de la pareja.

Te puede interesar ver: ¿Cómo tener una relación de pareja sana?

Sin embargo, fue la misma Daniela Ospina, quien se adelantó a los rumores y respondió a las preguntas que le hacían sus seguidores en Instagram sobre su relación con su expareja: “Gente, normalicemos las buenas relaciones entre personas que tuvieron hijos, y que al final lo único que importa es que nuestros chiquitos sean felices. Sí, tengo una excelente relación con el padre de mi hija. Solamente”.

Ante esta situación, quisimos averiguar con una experta el por qué es necesario llevarnos bien con nuestra expareja para el bienestar de los hijos. Consultamos a la psicóloga y experta en Mindfullness, Sonia Margarita Leal para hablarnos un poco más de las relaciones entre las exparejas.

¿Cómo llevarme bien con mi expareja?

No necesariamente las relaciones de pareja terminan en los mejores términos, por lo tanto, la reconstrucción de un nuevo tipo de relación se hace más retador.

Pero ¿cuándo es necesario reconstruirse? Esto siempre se debe hacer cuando hay hijos de por medio, ya que la relación implica un largo plazo, y de la calidad de esta relación dependerá la salud mental y emocional de todos los implicados, en espacial los hijos. Cuando no hay hijos y nada ata al otro, es mejor cerrar el ciclo y reiniciar una nueva vida.

Reconstruir una relación con la expareja, implica perdonar, hacer a un lado los sentimientos que generan rabia y resentimiento con el otro y entender que si las cosas terminaron, es porque hay una responsabilidad compartida, por lo general en las relaciones no existen ni buenos ni malos, solo personas que se equivocan, se dejan de amar o no lograron superar las dificultades.

Se requiere de madurez y racionalidad para dejar a un lados las emociones y ser capaz, incluso una nueva relación de la expareja.

¿Por qué debo llevarme bien con mi exmarido?

Por la tranquilidad, salud mental y emocional de todos los que se ven afectados con una separación, en especial los hijos. Mantener una relación cordial, una relación de “padres”, permite entender a los menores que no han perdido a su familia y a los adultos, que las relaciones si se pueden reestructurar.

Puedes leer: ¿Es posible salvar una relación tóxica o es mejor terminarla?

¿Si me llevo bien con mi exmarido a quién beneficio?

Siempre habrá beneficios para todas aquellas personas que se ven afectadas directa o indirectamente con esta relación: hijos, padres, amigos.

¿Cómo mejoro mi relación con mi pareja?

Depende, siempre hay que encontrar la fuente de los conflictos, el problema raíz, que lleva a que una pareja tenga dificultades. Por lo general de lo que se quejan las personas es lo que duele y hay que poner atención y no menospreciar la voz del otro.

En la vida en pareja las personas suelen volverse paisaje y dejamos de ver lo básico, lo importante, lo real. Mejorar la vida es pareja es una decisión consciente de escucha, reconocimiento del otro, de empatía.

Mi ex está con otra persona ¿Cómo superar eso?

Si es tu ex, no hay nada que superar, las personas son libres de elegir nuevas parejas y de reconstruir su vida. Es simplemente un proceso de entender y aceptar que la relación ya no existe y que eso otorga derechos y libertades para cada uno.

¿Qué experimentan los hijos cuando sus padres están separados?

Esto siempre dependerá de la forma, una familia no debería destruirse porque los padres se separen, pero esto es algo que hay que saber entender y no convertir un divorcio en un campo de batalla.

Los hijos nunca deberían sentir que pierden a sus padres con una separación. Pero cuando esto pasa la experiencia está ligada a la pérdida y el abandono, los hijos sienten rabia y dolor y pueden expresarlo de diversas formas: cambios de comportamiento, agresividad, desmotivación, depresión, ansiedad, confrontación con las norma y la autoridad.

Puedes leer: Conoce los 5 signos zodiacales que son fuego en la cama

¿cuándo se llega a una separación qué es lo mejor que los padres pueden hacer por sus hijos?

La vida en pareja se termina, pero la familia debe continuar y este es el mejor regalo que los padres separados deberían dar a sus hijos.

Sin embargo, los motivos de la separación influyen de forma determinante, ya que, si ha sido por situaciones de violencia o maltrato, reconstruir las relaciones se vuelve más complejo y por lo general se requiere apoyo de terceros (terapia, protección) para lograr cambios reales en la forma como se relacionan después del divorcio.