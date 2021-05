Conoce los 5 signos zodiacales que son fuego en la cama

Así como hay signos que lo dan todo en sus relaciones, hay signos que lo dan todo en la intimidad del momento. ¿Cuáles son?

Es natural que las personas tengan intimidad dentro de sus relaciones de pareja, pero hay quienes llevan las ganas de intimidad en la sangre o la forma de tenerla, en su personalidad; y en esto tienen mucho que ver los signos zodiacales, debido a su elemento y a su planeta regente, llevan consigo características especiales que los pueden hacer mas o menos sexuales que otros.

¿Sabías que es posible que de acuerdo con tu signo zodiacal te conviertas en un gran amante en la cama? He aquí, los 5 signos zodiacales que son fuego en la cama, del cinco al uno, nos los entrega la astróloga LaPao62:

5. TAURO

Atención porque Tauro es mucho más caliente y sexual de lo que se podría pensar. Está regido por el planeta Venus, que lo invita a dejarse llevar por sus placeres.

Cuando hay confianza, es amante del contacto físico. No hay nada que más le guste que un beso que le robe el aliento.

Lo mejor de Tauro es que le gusta disfrutar, pero también le encanta hacer disfrutar a su pareja. Se entrega totalmente al placer, pero no solo al suyo, sino también al de la persona con quien comparte. En la cama, le encanta involucrar el máximo de los sentidos posibles.

Quiere que sea una experiencia completa, desde el principio hasta el fin. Tauro es un signo de entregarse al máximo en el juego previo y también después de terminar la faena.

4. SAGITARIO

Sagitario siempre está preparado para seducirte con su sexualidad. Es un signo de fuego, por lo tanto, es impulsivo e intenso.

Para un sagitariano, es muy importante ser compatible en la cama con su pareja. Si no es así, no dudará en terminar la relación lo antes posible.

Sagitario es el mejor signo para tener una relación sin compromiso. Es una persona más sexual que romántica. Le gusta más tener un compañero sexual que una pareja como tal. Pero eso no quiere decir que no sea capaz de enamorarse…

Aun así, si lo que buscas es tener una experiencia divertida, caliente y sin compromiso, no hay duda de que Sagitario será la mejor opción para ti.

3.LEO

Leo es un signo extremadamente ardiente. Sin duda, es una de las mejores parejas que se pueden tener. Porque además de ser entregado en la relación, es entregado también en la cama.

Es un signo de fuego, pero además está regido por el Sol, lo que aumenta su temperatura y lo invita a probar y aprender nuevas técnicas para siempre ser el mejor amante que puedas llegar a tener.

La pasión que le pone Leo a sus relaciones sexuales es increíble. A Leo le encanta tomar la iniciativa y generar placer; esto de alguna manera enriquece su ego.

Por eso, seducir a Leo le es bastante simple, y llevarlo a la cama también. Con que seas una persona detallista, ya lo tendrás metido en tu cama. Le encanta que le digas lo bueno que es, lo bien que lo has pasado con él en el sexo.

No olvides nunca recordarle que ha sido ‘lo mejor’ que te ha pasado o que no has estado con nadie como él.

2. ARIES

Aries es signo de fuego y realmente es puro fuego en todos los aspectos de su vida, pero en la cama aún más.

Está regido por Marte, el planeta del guerrero y del impulso, así que no tiene miedo a probar cosas nuevas, a lanzarse, a ser el mismo.

Con Aries te lo pasarás de maravilla, aunque cuidado, porque no es apto para todos los públicos. Es muy atrevido y es incapaz de controlarse a sí mismo cuando el calor le invade. Por eso, Aries necesita tener experiencias sexuales con personas que no tengan miedo a nada y que se dejen llevar en todo momento.

Aries necesita satisfacer todas sus necesidades de manera diferente a lo que el mundo está acostumbrado. Otra cosa que debes saber es que Aries es sexual, pero durante periodos de tiempo muy cortos.

Es fan de los “rapiditos”, del sexo en lugares públicos o de prácticas sexuales que estallen su adrenalina.

1. ESCORPIO

Probablemente ya lo sabías, porque siempre se habla de Escorpio como el signo de la oscuridad, el karma y los bajos placeres; por eso se le relaciona al sexo de manera directa y siempre se dice de ellos, que son los más sexuales del zodiaco.

Es por eso que, no había duda de que el top 1 de este ranking lo iba a ocupar este signo. Es famoso por ser uno de los signos más calientes, pasionales y sexuales de todo el Zodiaco. Pero ojo, que sea sensual y sexual no significa que vaya a meterse en la cama con cualquiera. Antes de mantener una relación de cualquier tipo, Escorpio necesita tener, aunque sea la más mínima conexión emocional y una gran atracción por parte de aquella persona con quien compartirá un encuentro íntimo.

¿El mejor signo para tener un enredo de una noche? Escorpio. Te lo hará pasar de maravilla, tanto que querrás repetir todos los días de tu vida. La intimidad que conseguirás con Escorpio es de otro nivel. Cualquier tipo de experiencia sexual que tengas con el escorpio será de otro mundo, ya que no tienen inhibiciones en el sexo y están dispuestos a probar lo que sea, pero además te harán sentir una conexión intima indescriptible.