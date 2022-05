Karol G en Bogotá: ¿A qué hora abren las puertas para el concierto hoy?

Karol G comenzó a llevar el pelo azul desde 2020. Foto: Cortesía Universal Music

Este fin de semana Karol G se presentará en Bogotá. Muchos fanáticos están esperando por lo que será uno de los shows más esperados en la capital durante la primera mitad de año.

Puedes leer: Karol G en Bogotá: 5 looks de hombres y mujeres para asistir al concierto

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

‘La Bichota’ está lista para dar lo mejor de su talento en el escenario y vibrar con todo su público al son de sus reconocidas canciones.

¿A qué hora abren puertas?

Poco a poco, los detalles de lo que será el concierto de la intérprete de ‘Provenza’ se han ido conociendo. Hasta el momento se conoce que los artistas que abrirán su show serán el cantante de ‘Jordan’, Ryan Castro y el DJ Agudelo 888.

El lugar del concierto es el ya conocido Movistar Arena, el cual fue construido para soportar la capacidad de 14 mil personas.

De acuerdo con la información conocida desde Tu Boleta, la apertura de puertas para el concierto será desde las 5:00 de la tarde. Sin embargo, la programación está dada para que el concierto inicie a las 8:00 de la noche.

Otro detalle importante es que la edad mínima para el ingreso es de 18 años ya que no hay localidades para menores de edad. En caso tal de que no tengan la mayoría de edad, no se permitirá el ingreso.

Los palcos que fueron vendidos en su totalidad tienen nombres de sus canciones. Palco Bichota, Tusa y Makinon fueron los primeros en agotarse una vez salieron a la venta las boletas.

Puedes leer: Fotos: Los cambios de look de Karol G que han marcado tendencia

De ellos el más caro tenía un valor aproximado de 10 millones y el siguiente de 8 millones. De ahí en adelante, la boletería en los pisos, la cual también ya está finalizada tenía un valor de 200 mil en adelante.

Karol G y su Bichota Tour 2022 en otros países

Chile

26 de mayo, Santiago, Chile, Movistar Arena

Argentina

27 de mayo-Buenos Aires, Argentina, Movistar Arena

Ecuador

02 de junio- Quito, Ecuador- Coliseo Rumiñahui

03 de junio-Guayaquil, Ecuador, Coliseo Voltaire

Perú

04 de junio- Lima, Perú, Arena 1

México

08 de junio- Guadalajara, México, Auditorio Telmex

09 de junio- Monterrey, NL, Arena Monterrey

21 de junio- Ciudad de México, Arena CDMX

Honduras

25 de junio-Tegucigalpa, Honduras- Estadio Chochi Sosa

Costa Rica

27 de junio- San José CRI, Estadio Viva

Panamá

28 de junio-Panamá City- Plaza Anador

El Salvador

29 de junio- San Salvador- Estadio Cuscatlan