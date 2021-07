Karol G es la protagonista de la nueva edición de la Revista Cromos

“Soy cercana a mis seguidores y los hago parte de quién es Carolina en realidad. No quiero ser la imagen rockstar de estrella inalcanzable. Quiero que, cuando me vean, se vean ellos mismos, y en vez de sentir que nunca podrán lograrlo, sientan que también un día empecé en casa, sin saber cómo ni por dónde, y que al final todo funcionó. Que sientan inspiración y motivación”, confesó Karol G. La intérprete de Tusa y Bichota no escatimó detalles a la hora de hablar de su familia, sus proyectos en la industria del entretenimiento y del peso de la fama.

Por primera vez abre su corazón a un medio de comunicación. Reconoce sin ambages que su filosofía es ser fiel a sí misma: “somos nosotros los que, por querer encajar en la sociedad, terminamos tratando de hacer lo que hacen otros. Decidí que lo que quería mostrar de mí fuera lo más genuino posible, en cuanto a mis letras, mi imagen y hasta las cosas que expreso en público y en mis entrevistas. Le canto al amor, al desamor, al despecho, a la vida y a la fiesta y a cómo me siento como persona”.

