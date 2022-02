Las mujeres tienen más riesgo de sufrir ciberacoso, revela Microsoft

Según la última encuesta de Microsoft “Civility, Safety and Interaction Online”, en la que se exponen y se evalúan las conductas en Internet y los riesgos para los usuarios, las mujeres tienen más probabilidad de sufrir ciberacoso que los hombres.

Como su nombre lo indica, el estudio analiza la civilidad, la seguridad y las interacciones en línea, y se evalúan la cantidad de casos reportados, además de la sensación de inseguridad. El estudio se hizo en 22 países de todo el mundo, con un total de 11.000 entrevistados con jóvenes entre los 13 y los 17 años, y adultos de 18 a 74 años.

En Colombia, el puntaje empeoró. En 2021 fue del 77% de probabilidad de riesgo, mientras que en 2020 cuando el país obtuvo un 70%. Sin duda, aún se mantiene más abajo que en 2019, en donde alcanzó a tener un porcentaje del 80%.

Las mujeres salen peor libradas: las colombianas manifestaron su inseguridad en las interacciones virtuales en un 50%, mientras que los hombres un 34%.

Adicionalmente, casi el 60% de los riesgos fueron reportados por mujeres el año pasado, siendo este el año en el que se recibieron mayor cantidad de casos.

¿Qué formas hay de ciberacoso?

Ciberbullying: Se trata de agredir emocional y directamente a la víctima para intimidarla.

Ciberacecho: También se le conoce como cyberstalking, y se trata del robo de la información y el acecho para conseguir datos valiosos y privados de la persona.

Doxxing o doxing: Es el robo de cuentas y datos personales.

Robo de identidad: Puede tratarse de perfiles duplicados, etc., y de personas anónimas que utilizan fotos o datos de manera engañosa bajo la identidad de otra persona.

Porno vengativo o pornografía no consensuada: Es una de las agresiones más recurrentes contra las mujeres. Por lo general, no es un simple robo de datos por parte de un anónimo, y sin embargo, es de vital importancia procurar disminuir el riesgo lo más posible y no compartir información íntima en plataformas no seguras o con desconocidos.

¿Qué debo hacer si sufro ciberacoso?

No te culpes: Le pasa a muchísimas mujeres, y no es necesario empeorar la situación. Se debe buscar apoyo para poder denunciar y defender tu seguridad. Busca ayuda profesional terapéutica de ser necesario.

Guarda las pruebas: No borres los mensajes, y elimina toda forma de interacción. Toma capturas de pantalla y descarga el historial de conversaciones con el acosador.

Denuncia las cuentas de redes: Si es posible, y si han publicado contenido tuyo sin tu consentimiento, contacta al sitio web o denuncia las cuentas para que se elimine el contenido. Si no es posible, debes denunciar ante la ley.

Contactar con el agresor (solo en algunos casos): En caso de que se haya publicado contenidos hirientes se debe intentar la negociación y el diálogo, ahorrará problemas más adelante. Debe ser un proceso guiado con un terapeuta.

Denuncia ante la ley o en tu propia cuenta: Ante todo, denuncia. Dependiendo de la situación será necesario acudir a las autoridades, y en ciertos casos será eficiente publicar la denuncia directamente en la propia cuenta.

